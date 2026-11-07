Visita del Papa: habrá cortes en el centro de Córdoba, pero se permitirá la circulación peatonal

FOTO: Habrá cortes vehiculares en el centro de Córdoba, pero se podrá caminar.

El secretario de Gobierno, Fiscalización y Control de la Municipalidad, Rodrigo Fernández, aclaró que la circulación peatonal estará permitida en el centro de Córdoba durante la visita del papa León XIV. Las restricciones del operativo alcanzarán al tránsito vehicular, mientras que los vecinos, trabajadores y peregrinos podrán desplazarse a pie.

La habilitación para caminar se mantendrá también después de las 7 del martes 10 de noviembre, cuando se ampliarán los cortes sobre el corredor papal. Ese horario marcará una nueva etapa de las restricciones a los vehículos.

El funcionario, que detalló los servicios y el esquema de movilidad en Cadena 3, explicó que los cortes se aplicarán de manera progresiva entre el lunes y el martes.

En el casco céntrico, la restricción vehicular comenzará a las 20 del lunes 9. El perímetro estará delimitado por Pueyrredón, Chacabuco–Maipú, Sarmiento–Humberto Primero y Marcelo T. de Alvear, sobre La Cañada.

Dentro del área vallada, el desplazamiento será a pie. La limitación al tránsito también comprenderá motos, bicicletas y monopatines.

A la misma hora se cortará avenida Colón, desde Circunvalación hasta Marcelo T. de Alvear. Según el esquema municipal, durante esa etapa estarán habilitados los cruces transversales en ese tramo.

Desde las 7 del martes, el corredor papal sobre La Voz del Interior, Circunvalación y avenida Colón quedará reservado a vehículos oficiales y de emergencia. Los peatones podrán circular y ubicarse en los sectores habilitados para esperar el paso del Pontífice.

Para quienes viven o tienen comercios dentro de las zonas afectadas, la organización informó que deberán retirar sus vehículos antes de que comiencen los cortes: durante las restricciones no podrán ingresar o salir de las cocheras ni estacionar en la calle.

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Fernández explicó que el operativo responde a protocolos coordinados entre la Municipalidad, el Arzobispado, el Vaticano y las fuerzas federales. También señaló que había conversado sobre las medidas con el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

En relación con la Catedral, el funcionario indicó que participarán de la ceremonia unas 3.000 personas vinculadas a la Iglesia. El encuentro será a las 15.15 del martes y que el público podrá acompañarlo de pie desde la Plaza San Martín, con ingreso por calle Buenos Aires.

En la zona de FAdeA, las primeras restricciones vehiculares comenzarán a las 12 del lunes. Fernández mencionó entre los accesos afectados la ruta 20, el camino a Malagueño y el sector del estadio Mario Alberto Kempes hacia el predio.

Sobre la ruta 20, precisó que el corte alcanzará el tramo desde la rotonda del Ala. En esos sectores estará permitido caminar para completar la peregrinación hacia la Fábrica Argentina de Aviones.

El funcionario recomendó consultar las rutas peregrinas en el sitio oficial El Papa en Córdoba. Mencionó cinco corredores propuestos, con espacios amplios y seguridad para concentrar el desplazamiento de los asistentes.

Quienes sean acercados en vehículos particulares deberán descender antes de los sectores restringidos y continuar a pie por las vías habilitadas.

En cuanto al transporte, los colectivos urbanos serán gratuitos el lunes 9 y el martes 10 y funcionarán con frecuencia de domingo en toda la ciudad. Fernández aclaró que la gratuidad también alcanzará a quienes no asistan a las actividades del Papa y deban trasladarse por otros motivos.

Además, habrá 300 colectivos especiales para acercar a los peregrinos a FAdeA, distribuidos en dos grupos: 150 en la zona norte y 150 en la zona sur. Las unidades realizarán recorridos circulares entre los puntos de concentración y los sectores desde los que se deberá continuar caminando.

En la zona norte, partirán de la estación Rodríguez del Busto, en Rodríguez del Busto y Manuel Cardeñosa. El municipio informó que el descenso será en Circunvalación y Santa Ana, desde donde habrá una caminata de aproximadamente 40 minutos hasta el ingreso norte de FAdeA, ubicado en avenida Fuerza Aérea y Circunvalación.

En la zona sur, saldrán de avenida Nores Martínez y Concepción Arenal y llegarán a San Antonio y avenida Agustín Roque Arias. Desde allí, la caminata será de unos 15 minutos hasta el ingreso sur, en avenida La Donosa y Circunvalación.

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Los servicios especiales funcionarán desde las 17 del lunes hasta las 5.30 del martes. Según detalló Fernández, los colectivos saldrán en grupos de diez cada cinco minutos, con el mismo esquema en ambos puntos de partida.

Los viajes de regreso comenzarán a las 15 del martes, desde los lugares donde hayan descendido los pasajeros y hacia los puntos de partida originales. Tanto la ida como la vuelta serán gratuitas.

Al operativo se sumarán taxis y remises con una tarifa fija de $10.000 por viaje, que partirán desde los mismos lugares y realizarán los mismos trayectos de los colectivos especiales, hasta los sectores habilitados para iniciar la caminata.

Fernández explicó que la iniciativa surgió de los trabajadores del sector, que se acercaron al municipio para colaborar. Precisó que hay 100 taxistas y remiseros inscriptos y que los vehículos participantes tendrán una oblea identificatoria municipal.

Para conocer los recorridos, las frecuencias y los desvíos, recomendó utilizar la aplicación Tu Bondi. Indicó que se incorporaron cuatro botones con los colores de las empresas, correspondientes a las dos compañías que operarán en la zona norte y las dos que lo harán en la zona sur.

La herramienta también permitirá consultar los cambios en las líneas regulares, para que quienes deban trabajar o realizar otras actividades puedan organizar sus traslados.

Fernández insistió en revisar El Papa en Córdoba antes de salir, porque la página reúne información sobre accesos, servicios y rutas peregrinas, y recibe actualizaciones sobre los horarios y los cambios del operativo.

La habilitación de las calles se realizará de manera paulatina desde las 17 del martes, una vez finalizada la visita.

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Entrevista de Agustina Vivanco, Guillermo López, Silvina Ledesma y Lucía González.