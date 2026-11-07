Voluntarios de todo el país se reúnen en FAdeA para preparar la visita de León XIV

FOTO: Voluntarios se preparan para la histórica visita del Papa León XIV en Córdoba

Voluntarios de distintos puntos del país se reunieron este sábado en el predio de FAdeA, en Córdoba, para organizar las tareas que realizarán durante la visita del papa León XIV. Desde las 8.30, los participantes formaron filas para ingresar al encuentro, destinado a definir funciones y ajustar los preparativos.

Según el relevamiento del móvil de Cadena 3, durante la mañana había unas 350 personas y se esperaba que la convocatoria alcanzara entre 500 y 600 al finalizar la jornada. Las cifras corresponden a esta reunión de preparación.

Federico, uno de los coordinadores, destacó el entusiasmo de quienes se acercaron y explicó que la mayoría se había inscripto previamente para facilitar la organización. "Está llegando muchísima gente de todos lados", expresó.

Durante el encuentro, los equipos coordinaban las distintas áreas de trabajo, resolvían dudas y revisaban los kits que utilizarán el día de la visita del pontífice. A medida que llegaban más participantes, también redistribuían las tareas.

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"Siempre hay trabajo que hacer", señaló el coordinador, quien indicó que la llegada de voluntarios había generado dificultades para disponer de lugares de almacenamiento.

La reunión estaba prevista hasta las 12, aunque se anticipaba que podría extenderse por el arribo de más personas. Federico también explicó que el lunes deberán regresar al predio y que su turno de trabajo se prolongará durante la noche, hasta el día siguiente.

La concentración de voluntarios generó un movimiento importante en los alrededores de FAdeA. Además, el móvil de Cadena 3 observó una circulación mayor a la habitual en la avenida Circunvalación y en el centro de Córdoba, en el contexto de la llegada de fieles y turistas.

Se esperaba otro contingente de visitantes durante la tarde y la noche del sábado, así como en la mañana del domingo.

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Informe de Emanuel Manitta.