Visita del papa León XIV: el centro de Córdoba también quedará cerrado para peatones

FOTO: Habrá restricción total para peatones y automovilistas por la visita del Papa.,

El centro de Córdoba tendrá un cierre de circulación vehicular y peatonal desde las 7 del martes 10 de noviembre, según anunció el secretario de Gobierno, Fiscalización y Control de la Municipalidad, Rodrigo Fernández. La medida formará parte del operativo por la visita del papa León XIV y contemplará excepciones para las personas que deban trabajar en el área restringida.

El funcionario identificó el sector afectado como el cuadrante delimitado por Humberto Primero, Chacabuco, Pueyrredón y Marcelo T. de Alvear, sobre La Cañada. En su explicación, agregó que desde ese horario la restricción peatonal también alcanzará al corredor de avenida Colón, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen. "Desde las 7 de la mañana del día martes ya no se puede caminar por allí", afirmó.

Las restricciones en el Centro comenzarán la noche anterior. A las 20 del lunes 9, el cuadrante señalado quedará cerrado al tránsito vehicular y vallado. Desde ese momento y hasta las 7 del martes, según explicó, el desplazamiento será únicamente a pie: tampoco se podrá circular en motos, bicicletas ni monopatines.

A las 20 del lunes también se interrumpirá la circulación sobre avenida Colón, desde el nudo vial El Tropezón hasta la calle San Martín.

Fernández remarcó en Cadena 3 que, de acuerdo con el esquema que describió en la entrevista, no se podrá cruzar Colón en vehículo por las calles transversales, aunque en esa instancia sí se permitirá atravesarla caminando. Como ejemplo, confirmó que quien llegue desde el puente Avellaneda no podrá continuar en auto a través de la avenida.

Consultado sobre quienes deban trabajar dentro del perímetro restringido, confirmó que habrá excepciones, aunque no detalló cómo se instrumentarán. El secretario explicó que las medidas responden a requerimientos y protocolos coordinados entre la Municipalidad, el Arzobispado, el Vaticano y las fuerzas federales. También contó que había conversado sobre el operativo con el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

En relación con la Catedral, sostuvo que allí habrá una ceremonia con unas 3.000 personas vinculadas a la Iglesia. Según expresó, el encuentro no estará abierto al público y las restricciones buscarán evitar que los peregrinos ocupen los espacios reservados para sus participantes en el entorno de la Plaza San Martín.

Al comparar la organización con la visita a Uruguay, mencionó diferencias en el vallado y en las costumbres locales, como la presencia del choripán, que también deben contemplarse al ordenar la convocatoria.

Las primeras restricciones de tránsito del operativo se aplicarán en la zona de FAdeA desde las 12 del lunes. Fernández señaló que estarán afectados los accesos hacia el predio desde la ruta 20, el camino a Malagueño y el sector del estadio Mario Alberto Kempes.

En el caso de la ruta 20, precisó que el corte alcanzará el tramo desde la rotonda del Ala. En esos sectores se permitirá el desplazamiento peatonal para completar la peregrinación hacia la Fábrica Argentina de Aviones.

El funcionario mencionó cinco rutas peregrinas propuestas, que pueden consultarse en el sitio oficial El Papa en Córdoba. Explicó que son corredores amplios, previstos para concentrar las caminatas y que contarán con seguridad.

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Quienes sean acercados en vehículos particulares deberán descender antes de los sectores restringidos y continuar a pie por las vías habilitadas.

En cuanto al transporte, Fernández confirmó que los colectivos urbanos serán gratuitos el lunes 9 y el martes 10 y circularán con frecuencia de domingo en toda la ciudad. Aclaró que el beneficio también alcanzará a quienes no asistan a las actividades del Papa y deban trasladarse por otros motivos.

Además, el municipio dispondrá de 300 colectivos especiales para acercar a los peregrinos a FAdeA: 150 operarán en la zona norte y 150 en la zona sur, con recorridos circulares entre los puntos de concentración y los lugares desde los que comenzarán las caminatas.

En la zona norte, partirán de la estación Rodríguez del Busto y trasladarán a los pasajeros hasta el sector de Autocity, desde donde deberán seguir a pie. En la zona sur, saldrán de Concepción Arenal y avenida Nores Martínez y llegarán hasta el sector de Manantiales, donde también comenzará el tramo peatonal hacia el predio.

Los servicios especiales funcionarán desde las 17 del lunes hasta las 5.30 del martes. Según detalló el secretario, las unidades saldrán en grupos de diez cada cinco minutos, con el mismo esquema en ambos puntos de partida.

Los recorridos se retomarán a las 15 del martes para facilitar el regreso de los asistentes. Tanto la ida como la vuelta serán gratuitas.

Al operativo se sumarán taxis y remises con una tarifa plana de $10.000, que partirán desde los mismos lugares y realizarán los mismos trayectos que los colectivos especiales, hasta los sectores habilitados para iniciar la caminata.

Fernández explicó que la propuesta surgió de los trabajadores del sector, que se acercaron al municipio para ofrecer su colaboración. Hay 100 taxistas y remiseros inscriptos, cuyos vehículos tendrán una oblea identificatoria municipal.

Para conocer los recorridos, las frecuencias y los desvíos por los cortes, recomendó utilizar la aplicación Tu Bondi. Indicó que se incorporaron cuatro botones con los colores de las empresas de transporte, correspondientes a las dos compañías que operarán en la zona norte y las dos que lo harán en la zona sur.

La aplicación también permitirá consultar los cambios en el resto de las líneas urbanas, para que quienes deban trabajar o realizar otras actividades puedan organizar sus traslados.

Fernández insistió en revisar El Papa en Córdoba antes de salir. Señaló que la página concentra la información sobre servicios, accesos y rutas peregrinas, y recibe actualizaciones sobre los cambios de horarios y del operativo. El cronograma publicado por la Municipalidad prevé que las calles comiencen a habilitarse de manera paulatina desde las 17 del martes, una vez finalizada la visita.

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Entrevista de Agustina Vivanco.