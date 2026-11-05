Cyber Monday: subió la facturación, pero se vendieron menos productos y crecieron las cuotas

Por Federico Albarenque

El inicio del Cyber Monday 2026 dejó un contraste entre el crecimiento de la facturación y la cautela de los compradores. En las primeras 12 horas, las tiendas que utilizan Tiendanube vendieron por más de $10.100 millones, un 38% más que en el mismo período de 2025. Sin embargo, descontada la inflación, el avance fue de apenas 3% y la cantidad total de productos comercializados cayó 3,6%.

El relevamiento, correspondiente al período comprendido entre el comienzo del lunes 2 de noviembre y el mediodía, mostró casi 77.000 órdenes de compra, un incremento interanual del 6%. Las visitas superaron los ocho millones y crecieron 30%, una diferencia que refleja que el interés por recorrer las ofertas aumentó mucho más que las operaciones concretadas.

El valor promedio de cada pedido llegó a $132.000, un 30% por encima del registrado un año antes. A la vez, los carritos se achicaron: cada operación incluyó 3,7 productos, frente a los cuatro de la edición anterior. Así, hubo más compras, pero con menos unidades.

Los datos describen únicamente el arranque del evento en los comercios de esa plataforma y no constituyen un balance de las tres jornadas ni del conjunto de las empresas participantes.

La edición organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) se desarrolló del 2 al 4 de noviembre, con casi 800 empresas y unas 15.000 MegaOfertas distribuidas en diez categorías. Participaron grandes cadenas, marcas y pequeñas y medianas empresas, con descuentos, beneficios bancarios y opciones de financiación.

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Uno de los cambios más marcados del comienzo fue el avance de los plazos largos para pagar. Las operaciones en 12 cuotas o más crecieron 77% interanual y representaron cerca del 9% de las transacciones. En ese grupo, el pedido promedio se acercó a $400.000, casi tres veces el valor general.

Aunque las compras en una cuota siguieron siendo mayoritarias, con el 58% del total, los planes de tres pagos perdieron cuatro puntos porcentuales de participación. El desplazamiento hacia una financiación más extensa se concentró especialmente en los artículos de mayor valor.

Las promociones también tuvieron un peso creciente. Hasta el mediodía del lunes, el 67% de los pedidos incluyó algún beneficio, más de dos puntos porcentuales por encima de 2025. Los precios con rebajas incorporadas directamente en el valor publicado estuvieron presentes en el 29% de las operaciones, seis puntos más que el año anterior.

Los descuentos porcentuales alcanzaron al 14% de las órdenes. El envío gratuito, por su parte, mantuvo una presencia similar a la de la edición previa y estuvo disponible en aproximadamente la mitad de las compras.

Por rubros, Indumentaria concentró más de la mitad de los pedidos, aunque su facturación creció 27% nominal, por debajo de la inflación. El resultado implicó una caída en términos reales.

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El mayor dinamismo se registró en Hogar y Decoración, con un aumento interanual del 32% en la cantidad de órdenes. La categoría ganó más de dos puntos porcentuales de participación y reunió alrededor del 12% de los pedidos, con un valor promedio cercano a los $210.000.

Dentro de indumentaria, las diferencias también fueron importantes. En las primeras seis horas, las unidades vendidas de zapatos aumentaron 47%; las de camperas, 34%; y las de pantalones, 16%. En cambio, tops, shorts y vestidos tuvieron retrocesos de entre 22% y 34%.

En ese mismo tramo, entre los productos más vendidos por unidades aparecieron hilados, artículos para manualidades, productos para mascotas, suplementos dietarios y ropa interior. El listado tuvo una presencia destacada de artículos de bajo precio unitario y compra frecuente.

La actividad comercial ya había mostrado un fuerte movimiento antes de la apertura oficial. Entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, las tiendas de Tiendanube facturaron $60.949 millones, un 64% más que en la misma semana de 2025. Los pedidos subieron 34% y las visitas, 36%, en un contexto de promociones anticipadas.

Durante la primera hora del Cyber Monday se registraron unas 8.460 órdenes. A las 11 de la mañana hubo otro pico, con más de 10.500 pedidos.

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Las redes sociales también ganaron protagonismo: en las primeras seis horas originaron el 50% de las órdenes, ocho puntos porcentuales más que un año antes, con Instagram como principal canal. Las compras provenientes del acceso directo a las tiendas, en cambio, disminuyeron 34%.

"Más personas recorriendo las tiendas online y un consumidor que se toma más tiempo para cerrar la compra", sintetizó Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, al describir los primeros resultados.

El ejecutivo señaló que quienes compraron en la primera hora ya tenían decidido qué llevar, mientras que otros usuarios compararon precios, buscaron promociones, redujeron las unidades por pedido y recurrieron a las cuotas largas para los productos más costosos.

También destacó el trabajo comercial previo de las marcas y planteó que el desafío era convertir las visitas en ventas mediante condiciones de financiación claras, entregas confiables y una presencia activa en redes sociales.

El panorama se inscribe en un comercio electrónico que sigue sumando operaciones. Según el estudio de CACE correspondiente al primer semestre de 2026, la facturación del sector alcanzó los $19,53 billones, con una suba nominal interanual del 28%.

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En esos seis meses se concretaron 181,5 millones de órdenes, un 21% más, y se vendieron 248 millones de productos, con un crecimiento del 22%. El valor promedio de cada pedido fue de $107.597.

El informe mostró que las tarjetas de crédito continuaron al frente de los medios de pago y que las empresas ampliaron la financiación, con mayor participación de los planes de siete a doce cuotas. Además, el 18% de los consumidores consultados dijo haber realizado su primera compra online internacional durante ese semestre, en un escenario de mayor competencia de las plataformas del exterior.

Según Gustavo Sambucetti, director institucional de CACE, en los tres días del Cyber Monday se concentra un volumen de operaciones equivalente a tres semanas habituales. El 47% de las empresas participantes son pymes, que encuentran en el evento una oportunidad para atraer nuevos clientes.

Tras las jornadas centrales, muchas marcas previeron extender sus promociones durante la Cyber Week, del jueves 5 al domingo 8 de noviembre. El siguiente gran evento del calendario comercial será el Black Friday, previsto para el 27 de noviembre.