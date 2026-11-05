El riesgo país rompió la barrera de los 900 puntos y las acciones argentinas caen hasta 14%

El riesgo país argentino superó este jueves los 900 puntos básicos y alcanzó las 918 unidades, en una nueva jornada de caídas para los bonos y las acciones locales. El deterioro se produjo en medio de un fuerte retroceso de Wall Street, que revirtió el rebote registrado el miércoles tras las elecciones legislativas en Estados Unidos.

Los títulos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, perdían 1% en promedio, con bajas de hasta 2% entre las emisiones de mayor plazo. La caída de sus precios volvió a impulsar el indicador que elabora JP Morgan, que se ubicaba en niveles que no se registraban desde el 24 de octubre de 2025.

La presión sobre la deuda argentina se suma a un deterioro sostenido: el riesgo país más que duplicó su valor en los últimos cuatro meses y acumuló un salto cercano al 30% durante octubre.

En la Bolsa de Buenos Aires, el MSCI Merval retrocedía 1,1%, hasta los 83.707 puntos, al mediodía. También predominaban las pérdidas entre las compañías argentinas que cotizan en Nueva York.

El mayor golpe lo recibía Mercado Libre, con una caída de hasta 14%, después de presentar su balance trimestral. Otros papeles argentinos registraban descensos de entre 3% y 4%.

En el mercado cambiario, el dólar oficial permanecía en $1.570 para la venta en el Banco Nación, sin modificaciones respecto del cierre anterior. El blue, en tanto, bajaba $10 y se ofrecía a $1.550 en la city porteña.

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• El desplome tecnológico en Wall Street

La rueda estadounidense mostraba un fuerte retroceso de las empresas tecnológicas. A las 12, el Nasdaq perdía 3%, mientras que el índice PHLX Semiconductor, que reúne a fabricantes de chips, se desplomaba más de 9%.

Entre las principales compañías del sector, Nvidia caía 7% y Micron retrocedía 12%. Las ventas se extendían en una jornada atravesada por los resultados empresariales, los datos del mercado laboral, la guerra en Irán y la evaluación de las consecuencias políticas del triunfo demócrata en las elecciones de medio término.

La baja contrastaba con el alivio inicial que había provocado el resultado electoral. Según el análisis de Yahoo Finance, los inversores continuaban evaluando qué sectores podrían beneficiarse o verse perjudicados por el cambio de mayorías en el Congreso estadounidense.

En Brasil, el Bovespa de San Pablo avanzaba apenas 0,1%, hasta los 167.908 puntos, en una región también atravesada por la volatilidad posterior a los comicios estadounidenses y brasileños.

El petróleo, por su parte, volvía a subir. El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en enero cotizaba a US$96,90, con un incremento de 2,4%.

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• Las dudas sobre la economía local

Al escenario internacional se sumaban factores domésticos. El encarecimiento del petróleo por la guerra en el estrecho de Ormuz y las presiones inflacionarias coincidían con una menor liquidez en los negocios financieros argentinos y señales de desaceleración económica.

El Banco Galicia señaló que la debilidad de la actividad reabre la discusión sobre una flexibilización de la política monetaria. Sin embargo, advirtió que la demanda de pesos muestra una recuperación y que las tasas que reciben los ahorristas se mantienen apenas por encima de la inflación.

La entidad también destacó las medidas de alivio fiscal, financiamiento sectorial y acceso al crédito impulsadas por el Gobierno y el Banco Central. Evaluó que sus efectos serían graduales, aunque podrían contribuir a sostener la actividad sin comprometer el equilibrio fiscal.

Por su parte, Delphos Investment sostuvo que el mercado continúa anticipando estabilidad cambiaria durante el período electoral de 2027. La consultora consideró que los bonos en dólares con vencimientos posteriores a los comicios presentan precios bajos y planteó monitorear el momento para dolarizar una parte de las carteras.

La jornada se desarrollaba, además, antes de una interrupción prolongada de la actividad financiera: este viernes no habrá bancos por el Día del Trabajador Bancario, mientras que el lunes y el martes la plaza financiera permanecerá cerrada por la visita del papa León XIV.

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