Nicolás Ramírez arbitrará la final por el ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez
El árbitro será el encargado de impartir justicia en el decisivo encuentro que enfrentará a Godoy Cruz y Tristán Suárez el próximo domingo 15 de noviembre, en busca del primer ascenso a la máxima categoría.
FOTO: Nicolás Ramírez dirigió el último clásico entre Boca y River.
Buenos Aires, 5 noviembre (NA) - El árbitro Nicolás Ramírez asumirá la responsabilidad de dirigir la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez que definirá el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, el próximo domingo 15 de noviembre.
El colegiado viene de dirigir el Superclásico entre Boca y River, donde expulsó a dos jugadores del "Millonario". El club se quejó públicamente a través de sus referentes y solicitó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que no lo asigne más.
Ramírez no tendrá acción en la fecha 16 del Torneo Clausura, ya que hoy, jueves 5 de noviembre, tenía una cirugía programada y está de licencia médica. Su regreso a la actividad se dará con la final del ascenso que se llevará a cabo a las 17:00 del domingo 15, en el estadio "Julio César Villagra" (Belgrano de Córdoba).
Godoy Cruz se destacó como el mejor clasificado de la Zona A de la Primera Nacional, acumulando 66 puntos, empatando con Ferro, que quedó en el reducido por menor diferencia de gol. Por su parte, Tristán Suárez se clasificó como líder de la Zona B con 64 puntos, dos más que Atlanta, su más cercano perseguidor.
En cuanto a la figura de Ramírez, no solo River ha solicitado que no vuelva a dirigirlo, sino que también Huracán e Independiente Rivadavia de Mendoza se han sumado a este reclamo, argumentando sentirse perjudicados en distintos encuentros.
Lectura rápida
¿Quién dirigirá la final por el ascenso?
El árbitro será Nicolás Ramírez.
¿Qué equipos se enfrentarán en la final?
Se enfrentarán Godoy Cruz y Tristán Suárez.
¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará el domingo 15 de noviembre a las 17:00.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se disputará en el estadio Julio César Villagra, en Córdoba.
¿Por qué hay controversia con el árbitro?
Ramírez ha sido criticado por su desempeño en el último Superclásico, lo que llevó a varios clubes a solicitar que no dirija más.
[Fuente: Noticias Argentinas]