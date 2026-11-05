Nicolás Ramírez arbitrará la final por el ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) - El árbitro Nicolás Ramírez asumirá la responsabilidad de dirigir la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez que definirá el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, el próximo domingo 15 de noviembre.

El colegiado viene de dirigir el Superclásico entre Boca y River, donde expulsó a dos jugadores del "Millonario". El club se quejó públicamente a través de sus referentes y solicitó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que no lo asigne más.

Ramírez no tendrá acción en la fecha 16 del Torneo Clausura, ya que hoy, jueves 5 de noviembre, tenía una cirugía programada y está de licencia médica. Su regreso a la actividad se dará con la final del ascenso que se llevará a cabo a las 17:00 del domingo 15, en el estadio "Julio César Villagra" (Belgrano de Córdoba).

Godoy Cruz se destacó como el mejor clasificado de la Zona A de la Primera Nacional, acumulando 66 puntos, empatando con Ferro, que quedó en el reducido por menor diferencia de gol. Por su parte, Tristán Suárez se clasificó como líder de la Zona B con 64 puntos, dos más que Atlanta, su más cercano perseguidor.

En cuanto a la figura de Ramírez, no solo River ha solicitado que no vuelva a dirigirlo, sino que también Huracán e Independiente Rivadavia de Mendoza se han sumado a este reclamo, argumentando sentirse perjudicados en distintos encuentros.