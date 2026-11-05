Belgrano cayó ante Gimnasia en la última fecha del Clausura y jugará octavos de visitante

Belgrano perdió ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura y deberá disputar los octavos de final de los playoffs de visitante. Aún espera conocer a su rival.

"El Pirata" cayó 2-1 por los goles de Lucas Janson y Agustín Auzmendi en el comienzo del partido. Alcides Benítez descontó para los de Ricardo Zielinski. Belgrano cerró la fase regular de la zona B con 23 puntos sumados.Por su parte, "El Lobo" cerró una gran fase regular con 31 puntos, está tercero en su zona y jugará de local en octavos de final del campeonato.

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Gimnasia abrió el marcador a los seis minutos de la primera parte tras un buen centro de Matías Melluso que encontró a un muy solo Lucas Janson que cabeceó de buena manera para poner el 1-0.

Las primeras dos chances claras para Belgrano llegaron alrededor de los quince minutos cuando el arquero del local le tapó un remate de media distancia a Emiliano Rigoni y luego a Franco Vázquez. El remate del "Mudo" también dio en el travesaño.

El conjunto local amplió el marcador a los 27 minutos con un tanto de Agustín Auzmendi tras una gran jugada colectiva. El VAR revisó la jugada por posible offside, pero el tanto fue convalidado.

Sobre el final de la primera parte, Belgrano volvió a avisar con un tiro libre de Lucas Zelarayán que dio en el costado externo de la red. Un minuto más tarde, Belgrano logró descontar de la mano de Alcides Benítez que definió tras el rebote un buen cabezazo de Federico Ricca.

A los doce minutos de la segunda parte y tras un continuado dominio de Belgrano, Marcelo Torres avisó con un buen remate desde afuera para Gimnasia. Diez minutos más tarde, Belgrano tuvo una chance muy clara para empatar, pero el arquero Castillo le sacó un cabezazo a Passerini tras un buen centro de Benítez.

A los 43 minutos, el arquero Castillo terminó de convertirse en figura tras sacarle un gran remate desde fuera del área a Franco "Mudo" Vázquez que hubiese significado el empate para el Pirata.

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