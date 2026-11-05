Alan Jones y Carlos Reutemann: la histórica carrera del Gran Premio de Argentina en 1981

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) – El automovilismo mundial despidió este jueves a sus 80 años a Alan Jones, campeón de Fórmula 1 en 1980, y quien será recordado por los argentinos por siempre como uno de los grandes rivales de Carlos Reutemann, por sus batallas en la pista cuando hacían dupla en la escudería Williams; y uno de esos grandes momentos se dio en el Gran Premio de Argentina un año después de la consagración del piloto australiano y en el que el "Lole" debió conformarse con el subcampeonato.

La noticia del fallecimiento de Jones, quien padecía una enfermedad breve, según supo la Agencia Noticias Argentinas, fue confirmada por su familia en un comunicado difundido en nombre de su esposa, Amanda Butler-Davis.

La batalla en la pista en cuestión tuvo como escenario el asfalto del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en abril de 1981, y lo que fue la primera fecha del campeonato de esa temporada; además, ambos pilotos lucharon con grandes maniobras en la carrera que tuvo como triunfador al brasileño Nelson Piquet a bordo de un Brabham-Ford, secundado por el santafesino que peleó el título hasta el polémico GP de Las Vegas.

Jones ganó doce Grandes Premios en su carrera y, con el título de 1980, se convirtió en el primer campeón de la historia de Williams, y el segundo australiano en coronarse en la máxima categoría, después de Jack Brabham.