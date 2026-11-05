Boca, Argentinos y Central anticiparon la definición del torneo en una conferencia conjunta

La Liga Profesional de Fútbol reunió este jueves en el predio Lionel Messi de Ezeiza a representantes de Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central, los tres equipos que pelean por el título de Campeón de Liga 2026 a través de la tabla anual.

Participaron los jugadores Nicolás Oroz (Argentinos), Leandro Paredes (Boca) e Ignacio Ovando (Central, conectado de manera virtual), junto a los entrenadores Nicolás Diez, Rodolfo Arruabarrena y Jorge Almirón (también virtual).Estuvieron presentes además los presidentes de las instituciones y el titular de la AFA, Claudio Tapia.

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Los futbolistas destacaron la paridad del torneo. “A esta altura, que los tres estemos peleando arriba marca la igualdad del campeonato”, coincidieron Paredes y Oroz. El volante de Boca habló de “ilusión intacta y con toda la responsabilidad que implica esta situación”, mientras que Oroz subrayó el trabajo de Argentinos “con una idea desde hace mucho y con ganas de coronar el esfuerzo realizado”. Ovando, por su parte, se refirió a la ausencia de Ángel Di María por lesión y afirmó que el equipo “está preparado para afrontar situaciones así”.

Los tres elogiaron a sus rivales. Paredes destacó que “Argentinos y Central juegan muy bien, con ideas claras”, Oroz reconoció la calidad de los planteles de Boca y Central, y Ovando señaló que “Argentinos es muy duro y Boca pelea títulos en todas las competencias”.

En el tramo de los técnicos, Diez valoró que el trofeo “premia al más regular del año”. Arruabarrena coincidió en que “la tabla anual demuestra cuáles son los equipos más regulares” y habló de la chance de sumar un título para la afición de Boca. Almirón remarcó la constancia de Central en este semestre.

Claudio Tapia cerró el acto presentando el nuevo trofeo, que pesa 11,350 kilos, y el parche que lucirá el campeón en la próxima temporada. “Estoy muy feliz de vivir esta apasionante definición de un certamen muy competitivo. Esperamos que los hinchas disfruten del espectáculo”, expresó el presidente de la AFA, quien también anticipó que las premiaciones estarán preparadas en los tres estadios y que el trofeo partirá desde las oficinas de la Liga.

Los presidentes Cristian Malaspina (Argentinos) y Juan Román Riquelme (Boca) también tomaron la palabra. Malaspina destacó el orgullo de pelear un título en una liga tan pareja, mientras que Riquelme felicitó a otros equipos por sus campañas y expresó el deseo de que Boca pueda festejar. La definición se resolverá el sábado 7 de noviembre a las 17 horas, con los tres partidos en simultáneo: Argentinos Juniors-Huracán, Boca Juniors-Defensa y Justicia, y Rosario Central-Estudiantes de Río Cuarto.