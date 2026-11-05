El Nikkei de Japón se desploma más de 6% tras caídas en el mercado estadounidense

FOTO: El índice Nikkei de Japón se desploma más de 6% en la apertura de operaciones

TOKIO (AP) — El índice bursátil Nikkei de Japón sufrió una caída superior al 6% al comenzar las operaciones del viernes, en medio de un clima de ventas masivas que también afectó a otras acciones asiáticas. Este desplome se produjo tras una jornada negativa en Wall Street, donde los valores relacionados con la inteligencia artificial fueron los más impactados.

En específico, el Nikkei 225 se redujo en un 6,2%, ubicándose en 57.271,19 puntos durante las operaciones matutinas. Por su parte, el S&P/ASX 200 de Australia vio una disminución del 0,7%, alcanzando los 9.003,40 puntos, mientras que el Kospi de Corea del Sur cayó un 7,1%, situándose en 5.000,25 unidades.

Los mercados bursátiles a nivel global han sentido la presión por las caídas continuas en las empresas que se beneficiaron del auge de la tecnología de inteligencia artificial. Los títulos de estas compañías han experimentado fluctuaciones durante meses debido a las inquietudes acerca de una posible desaceleración en la construcción de centros de datos de IA, lo cual se ha visto agravado por el alto costo del financiamiento. Críticos del sector argumentan que los precios de las acciones de IA habían alcanzado niveles excesivos, sugiriendo la existencia de una burbuja.

El S&P 500 de EE. UU. también sufrió un descenso del 4,4% el jueves, marcando su peor jornada desde que el presidente de EE. UU., Donald Trump, perturbó los mercados globales en abril de 2025 con sus aranceles del "Día de la Liberación". Este desplome borró las ganancias del día anterior, que habían sido las más significativas en tres meses.

En Wall Street, el promedio industrial Dow Jones cayó 1.833 puntos, equivalentes a un 3,4%, mientras que el compuesto Nasdaq se redujo en un 5,5%. Este último, que incluye una gran cantidad de acciones tecnológicas y de IA, se encuentra un 11,9% por debajo de su máximo histórico alcanzado el mes pasado.

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El periodista de Associated Press Stan Choe contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.