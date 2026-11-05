Médico británico contagiado de ébola en Congo es evacuado a Londres para tratamiento especializado

FOTO: Médico británico que dio positivo a ébola en Congo es evacuado a hospital de Londres

LONDRES (AP) — Un médico británico que se encontraba trabajando en la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo fue evacuado el jueves a un hospital en Londres para recibir tratamiento por el virus, según informó el gobierno del Reino Unido.

Este profesional es el primer paciente británico evacuado del actual brote del virus y se convierte en la tercera persona que regresa a Europa tras haber dado positivo en una prueba diagnóstica.

El médico fue trasladado por vía aérea al Reino Unido en una evacuación médica organizada por los gobiernos de Gran Bretaña y Congo, así como por sus socios internacionales en salud pública.

Fue llevado al hospital Royal Free de Londres, que cuenta con una unidad de aislamiento de alto nivel, previamente utilizada para tratar a pacientes durante un brote de ébola en África Occidental entre 2014 y 2015.

La doctora Renu Bindra, de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, destacó que existen protocolos sólidos de prevención y control de infecciones, y que el riesgo para el público en general es bajo.

Por otro lado, Francia había confirmado un caso en junio en un médico que ya se ha recuperado, quien había regresado de una misión humanitaria en Congo. Asimismo, una mujer suiza, que se cree contrajo el virus en Uganda, fue evacuada a Ginebra el mes pasado para recibir tratamiento, mientras que su esposo, un diplomático, fue mantenido en aislamiento en Zúrich.

La enfermedad, que se propaga en algunas de las provincias más remotas del Congo, ha infectado a 10.600 personas, de las cuales más de 5.100 han fallecido. Se ha extendido a 67 zonas sanitarias en ocho provincias.

"La infección de un trabajador sanitario británico con ébola es profundamente preocupante, pero no es del todo inesperada", comentó el doctor Damien Tully, experto en enfermedades infecciosas de la London School of Hygiene & Tropical Medicine. "Los trabajadores sanitarios están en la primera línea de estos brotes, a menudo atendiendo a pacientes gravemente enfermos en condiciones extremadamente difíciles. Incluso con medidas de protección rigurosas, pueden producirse exposiciones accidentales".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.