Maluma despierta la curiosidad de sus fans con pistas en el microcentro porteño

FOTO: Maluma suma pistas en Argentina y despierta la curiosidad de sus fanáticos

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- El cantante colombiano Maluma ha vuelto a generar expectativa en Argentina durante su reciente visita al microcentro porteño, donde expresó su deseo de regresar a Buenos Aires y a Córdoba, en el marco de la promoción de su nueva gira internacional.

Esta vez, las señales fueron evidentes a través de pantallas luminosas que mostraban la frase "loco X Volver a Buenos Aires". Este movimiento se alinea con la nueva etapa profesional del artista, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, y la preparación de su próximo recorrido internacional.

La campaña se inició con una serie de imágenes que el propio Maluma compartió en sus redes sociales, donde se podían ver las frases "loco x Volver a Buenos Aires" y "Loco x Volver a Córdoba". Además, un carrito que circuló por diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires repartió merchandising del artista junto a golosinas, reforzando el misterio sobre su regreso.

Las iniciativas se llevaron a cabo con merchandising oficial del cantante, quien ya había dejado pistas en otros países durante su carrera. En agosto de este año, Fenix Entertainment anunció un acuerdo estratégico global con Maluma para liderar el desarrollo y la producción de su próxima gira mundial, programada para 2027 y 2028. Esta compañía argentina se encargará de la estrategia internacional del tour.