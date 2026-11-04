Dos lagartos overos sorprendieron a vecinos en La Florida
La especie, característica de Sudamérica, puede medir hasta un metro y medio y forma parte de la fauna nativa de la región.
04/11/2026 | 09:28Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Captura de video: el momento de la aparición de los lagartos en La Florida.
La aparición de dos lagartos overos sorprendió a vecinos y transeúntes en la zona de La Florida, en Rosario. Los ejemplares fueron vistos mientras circulaban por el sector y llamaron la atención por su tamaño.
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Se trata de una especie autóctona de Sudamérica que puede alcanzar hasta 1,5 metros de longitud, aunque habitualmente mide alrededor de un metro. Tiene una amplia distribución en Argentina y también habita en Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia.
Aunque su aspecto puede resultar imponente, el lagarto overo forma parte de la fauna nativa de la región. Su presencia en la zona volvió a poner en primer plano la convivencia entre la vida silvestre y los espacios urbanos.
Lectura rápida
¿Qué apareció en La Florida? Dos lagartos overos fueron vistos en la zona.
¿Quién se sorprendió por su aparición? Vecinos y transeúntes en Rosario.
¿Cuándo fueron vistos los lagartos? Recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde fueron avistados? En la zona de La Florida, en Rosario.
¿Por qué es relevante su presencia? Pone en primer plano la convivencia entre la vida silvestre y los espacios urbanos.