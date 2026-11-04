Dos lagartos overos sorprendieron a vecinos en La Florida

FOTO: Captura de video: el momento de la aparición de los lagartos en La Florida.

La aparición de dos lagartos overos sorprendió a vecinos y transeúntes en la zona de La Florida, en Rosario. Los ejemplares fueron vistos mientras circulaban por el sector y llamaron la atención por su tamaño.

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Se trata de una especie autóctona de Sudamérica que puede alcanzar hasta 1,5 metros de longitud, aunque habitualmente mide alrededor de un metro. Tiene una amplia distribución en Argentina y también habita en Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia.

Aunque su aspecto puede resultar imponente, el lagarto overo forma parte de la fauna nativa de la región. Su presencia en la zona volvió a poner en primer plano la convivencia entre la vida silvestre y los espacios urbanos.