Un auto se cruzó de carril, provocó un choque triple y dejó a una conductora atrapada

Un choque frontal entre tres vehículos generó una fuerte congestión y momentos de tensión este miércoles por la mañana en Avenida Juan B. Justo al 7800, en el norte de Córdoba, a la altura de Avenida Japón, en dirección a barrio Guiñazú.

Según testigos y el relato de familiares, un Volkswagen Voyage blanco se cruzó de carril e impactó de frente contra un Corsa gris oscuro conducido por una mujer que trabajaba para una aplicación de transporte. Inmediatamente después, un Renault 19 que circulaba en la misma mano que el Corsa terminó embistiéndolo por detrás.

La conductora del Corsa, mayor de edad, quedó atrapada dentro del vehículo y debió ser rescatada por personal policial. Fue trasladada con politraumatismo al Hospital de Urgencias.

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El testimonio del tío

En el lugar se encontraba el tío de la joven, quien relató a Cadena 3: “Ella venía manejando el Corsa de Guiñazú al centro. Labura para la aplicación. Iba sola y de repente la chocó un auto de frente. Se cruzó de carril porque está alcoholizado el chico. Se cruzó, se durmió, no sé qué le pasó y la agarró de frente”.

Sobre el estado de su sobrina, indicó: “Está bien, le duele el cuello, le duele el cuerpo. Ahora la van a trasladar al servicio de urgencias para hacerle estudios”.

Tránsito cortado

Ambas manos de la avenida permanecen cortadas a esa altura. Personal del Servicio Vital y de ECO trabaja en el lugar, por lo que se recomienda evitar la zona tanto en dirección al centro como hacia barrio Guiñazú.

Informe de Lucía González.