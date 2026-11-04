Un auto se cruzó de carril, provocó un choque triple y dejó a una conductora atrapada
Fue en Avenida Juan B. Justo al 7800, en la ciudad de Córdoba. La conductora de una app debió ser rescatada.
04/11/2026 | 07:12Redacción Cadena 3
FOTO: Así quedaron los vehículos tras el violento choque.
FOTO: Así quedaron los vehículos tras el violento choque.
FOTO: Así quedaron los vehículos tras el violento choque.
FOTO: Así quedaron los vehículos tras el violento choque.
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Audio. Un auto se cruzó de carril, provocó un choque triple y dejó a una conductora atrapada
Radioinforme 3
Un choque frontal entre tres vehículos generó una fuerte congestión y momentos de tensión este miércoles por la mañana en Avenida Juan B. Justo al 7800, en el norte de Córdoba, a la altura de Avenida Japón, en dirección a barrio Guiñazú.
Según testigos y el relato de familiares, un Volkswagen Voyage blanco se cruzó de carril e impactó de frente contra un Corsa gris oscuro conducido por una mujer que trabajaba para una aplicación de transporte. Inmediatamente después, un Renault 19 que circulaba en la misma mano que el Corsa terminó embistiéndolo por detrás.
La conductora del Corsa, mayor de edad, quedó atrapada dentro del vehículo y debió ser rescatada por personal policial. Fue trasladada con politraumatismo al Hospital de Urgencias.
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El testimonio del tío
En el lugar se encontraba el tío de la joven, quien relató a Cadena 3: “Ella venía manejando el Corsa de Guiñazú al centro. Labura para la aplicación. Iba sola y de repente la chocó un auto de frente. Se cruzó de carril porque está alcoholizado el chico. Se cruzó, se durmió, no sé qué le pasó y la agarró de frente”.
Sobre el estado de su sobrina, indicó: “Está bien, le duele el cuello, le duele el cuerpo. Ahora la van a trasladar al servicio de urgencias para hacerle estudios”.
Tránsito cortado
Ambas manos de la avenida permanecen cortadas a esa altura. Personal del Servicio Vital y de ECO trabaja en el lugar, por lo que se recomienda evitar la zona tanto en dirección al centro como hacia barrio Guiñazú.
Informe de Lucía González.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un choque frontal entre tres vehículos en Avenida Juan B. Justo generó congestión y tensión.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Una mujer que conducía un Corsa y un hombre en un Volkswagen Voyage que se cruzó de carril.
¿Cuándo sucedió? Este miércoles por la mañana.
¿Dónde ocurrió el accidente? En Avenida Juan B. Justo al 7800, en Córdoba, a la altura de Avenida Japón.
¿Cómo resultaron los involucrados? La conductora del Corsa fue trasladada al Hospital de Urgencias con politraumatismo.
¿Por qué se recomienda evitar la zona? Debido al corte del tránsito en ambas manos de la avenida por el trabajo del Servicio Vital y de ECO.