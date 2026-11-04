Restos óseos hallados en Río Negro: avanza la investigación forense en Sierra Grande

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- La investigación por los restos óseos hallados el sábado 31 de octubre en Sierra Grande avanza bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal de Río Negro. Los albañiles que realizaban trabajos de remodelación en una ex estación de servicio abandonada fueron quienes hicieron el descubrimiento.

Desde el fin de semana, equipos de Criminalística de Sierra Grande y San Antonio Oeste han estado trabajando intensamente en el sitio, con el objetivo de relevar y preservar todos los indicios que puedan ser relevantes para la pesquisa. Según el MPF provincial, se ha logrado recuperar la totalidad de los restos, lo que facilitará una evaluación más exhaustiva.

Una vez que concluyan las labores de los equipos en el área, que permanece bajo resguardo, se integrarán las Unidades Operativas de Investigación del Ministerio Público. Estas unidades llevarán a cabo un relevamiento del lugar utilizando tecnología de escaneo tridimensional con el FARO 3D y nuevas pericias con luces forenses, herramientas que permiten documentar la escena de manera precisa y detectar indicios de interés para la investigación.

Los restos fueron trasladados el domingo a Viedma y el lunes se inició la autopsia, la cual se extenderá durante cuatro días debido a su complejidad. Actualmente, se está en el tercer día de trabajo, liderado por un equipo de profesionales forenses, incluyendo un odontólogo, en la morgue del hospital local.

Se espera que todas las conclusiones se integren en un informe preliminar que se presentará a finales de esta semana, brindando información detallada sobre los hallazgos.

"La investigación sigue adelante con entrevistas y el análisis de registros de personas desaparecidas, tanto de Sierra Grande como de localidades cercanas en Río Negro y Chubut", informaron las autoridades.

Hallazgo de restos óseos

El hallazgo se produjo el sábado por la mañana durante los trabajos de remodelación. Se trató de un esqueleto humano enterrado bajo el piso de cemento, con la cabeza cubierta por una bolsa y las manos y pies atados.

Los especialistas que fueron convocados de inmediato también notaron la aparición de prendas de vestir, como una campera y borcegos de seguridad. Aunque la autopsia sigue en curso, se estima que los restos podrían ser de "muy vieja data."