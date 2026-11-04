Quién era Fernando "Nano" Villarnovo, el exrugbier cordobés que murió en Australia

La comunidad del rugby cordobés recibió con profundo dolor la noticia de la muerte de Fernando “Nano” Villarnovo, exjugador de La Tablada, quien falleció a los 34 años en Australia.

Villarnovo residía y trabajaba en Karratha, en el oeste del país oceánico. Había salido de Córdoba hace varios años y había recorrido distintos países, entre ellos Brasil, Francia, España, Inglaterra, Gales, Uruguay, México, Países Bajos y Estados Unidos, antes de radicarse en Australia.

Creció en el barrio Urca y se formó en las inferiores de La Tablada, club con el que llegó a integrar el plantel de Primera División. La institución azulgrana expresó su pesar a través de un comunicado:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Villarnovo (Clase 1992). Ex jugador de Primera División y parte de la familia azulgrana. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones y enviamos nuestras más sinceras condolencias. QEPD”.

Hasta el momento, no se difundieron públicamente detalles sobre las circunstancias ni la causa de su muerte. La noticia dejó un profundo dolor entre sus familiares, amigos y compañeros de rugby, que encontraron en los recuerdos compartidos una forma de mantener presente a “Nano”.