Glifosato y yerba mate: "En un uso correcto, no debería llegar a las hojas de la planta"

La eliminación de la prohibición del glifosato en Misiones generó en las últimas semanas una fuerte repercusión en redes sociales, donde comenzaron a circular publicaciones que advierten sobre una supuesta presencia del herbicida en la yerba mate y sus posibles consecuencias para la salud. Frente a la confusión que se instaló alrededor del tema, desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) buscaron explicar qué cambió en la normativa, cómo se utiliza el producto en los cultivos y qué controles se realizan sobre la materia prima que llega al consumidor.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, Denis Bochert, representante de Misiones en el organismo, aclaró que la prohibición del glifosato que se había establecido en la provincia nunca llegó a aplicarse. «Misiones tenía una ley de promoción de los bioinsumos que en su articulado tenía un artículo que preveía la prohibición del uso de glifosato en todo el territorio de la provincia a partir de una fecha que después se fue prorrogando y prorrogando. La prohibición per se del uso de glifosato en el territorio de Misiones en realidad nunca se llegó a aplicar», explicó.

El cambio reciente respondió, según detalló, a un planteo de los propios productores, que advertían sobre las dificultades para reemplazar el herbicida en determinados cultivos regionales. «Nosotros tenemos varios cultivos que no son tan conocidos a nivel mundial, como es la yerba mate, y realmente tenemos muy pocos productos fitosanitarios autorizados para su uso. Dentro de ellos está el glifosato», señaló.

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En ese sentido, remarcó que la disponibilidad de productos habilitados para la actividad yerbatera es mucho más limitada que la existente para otros cultivos extensivos. «A diferencia de lo que pasa en la zona núcleo, que tiene un vademécum de productos muy grande, nosotros para nuestros cultivos regionales tenemos un vademécum muy pequeño y el glifosato es uno de los únicos dos productos fitosanitarios autorizados como herbicida en la yerba mate», sostuvo.

Uno de los aspectos centrales de su explicación estuvo relacionado con la forma en que se utiliza el producto. Bochert buscó diferenciar las aplicaciones en los yerbales de las imágenes habituales de grandes máquinas pulverizando extensas superficies agrícolas. «Hay que entender que la yerba mate es un árbol nativo que se transforma en un arbusto por las tareas culturales que uno lleva adelante. La forma en que se utiliza el glifosato no es aplicándolo sobre la planta, sino sobre las malezas que están alrededor o debajo del follaje», explicó.

Y fue contundente al referirse a la posibilidad de que el herbicida llegue a las hojas destinadas al consumo: «En un uso racional o correcto, no debería llegar de ninguna forma el glifosato a las hojas de la planta y mucho menos al consumidor».

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Para dimensionar las cantidades utilizadas, el representante del INYM precisó que las dosis en los yerbales son considerablemente menores a las de otros cultivos. «Nosotros estamos, como máximo, una vez al año, quizás dos, en dos litros por hectárea. Cuando los cultivos de la zona núcleo están en cuatro litros, seis litros o muchos más litros por hectárea para poder controlar las malezas», comparó.

También describió que buena parte de las aplicaciones se realizan de manera manual y localizada. «La mayoría de las aplicaciones acá se hacen todavía en forma manual. Es una persona vestida con los elementos de seguridad, con una mochila, que va aplicando: acá tengo la maleza, la rocío; acá tengo otra maleza, la rocío», relató. Ese procedimiento, conocido como aplicación «en manchoneo», permite intervenir solamente en los sectores afectados y conservar las coberturas vegetales que forman parte del entorno del cultivo.

Otro de los interrogantes planteados durante la entrevista estuvo relacionado con los límites de residuos permitidos y los mecanismos de control. Indicó que para la yerba mate el límite de tolerancia de glifosato es de 0,5 partes por millón. «Para que se den una idea, en el caso del maíz es seis veces más, está entre tres y cinco partes por millón, y para la soja es veinte veces más: llega a las veinte partes por millón», detalló.

Sobre la fiscalización, aseguró que el Instituto cuenta con un sistema de controles periódicos que contempla diferentes aspectos de la calidad del producto. «Se controla todo lo que es presencia de metales pesados, presencia de herbicidas y también la calidad de la yerba mate en general, la presencia de semillas y de otras cosas dentro del producto», explicó. Según agregó, los análisis se realizan sobre lotes seleccionados de manera aleatoria.

Consultado específicamente sobre los resultados de esos procedimientos, Bochert afirmó: «A mí no me consta que en ningún momento hayamos encontrado presencia de glifosato en las hojas. O sea, en lo que consume el consumidor, nunca se llegó a tener presencia de glifosato».

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A esa explicación sumó otra particularidad del proceso productivo: el estacionamiento de la yerba mate. Después de la cosecha y el secado, la materia prima pasa a una etapa intermedia conocida como yerba mate canchada, que permanece almacenada antes de llegar a la molienda final y al envasado.

«Esa yerba seca o yerba mate canchada está al menos entre nueve meses y dos años estacionada. Eso da un tiempo muy largo para la degradación de cualquier producto que pudiera haber quedado sobre la yerba mate», señaló. Y agregó que ese período permite que se descompongan posibles residuos, aunque insistió en que, bajo las condiciones adecuadas de aplicación, es muy poco probable que el herbicida llegue a las hojas.

Durante la conversación también se consultó por el otro herbicida autorizado para el cultivo. Se trata del oxifluorfen, aunque Bochert aclaró que su utilización está concentrada principalmente en las primeras etapas de desarrollo de la plantación. «Es un herbicida que va al suelo, se aplica antes de plantar y te deja el campo limpio mientras las plantitas son muy pequeñas. Después ya no se aplica para el cultivo normal cuando la planta está grande», precisó.

Finalmente, al analizar la repercusión que tuvo la modificación normativa, el representante del INYM consideró que buena parte de la polémica estuvo vinculada con el desconocimiento sobre la situación anterior. La provincia había anunciado una prohibición que luego fue postergada en reiteradas oportunidades y, finalmente, eliminada antes de que entrara en vigencia.

Entrevista de Lucas Correa.