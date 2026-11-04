Ander Herrera y Edinson Cavani, a un paso de su primer título con Boca este sábado

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) - Ander Herrera y Edinson Cavani tienen la posibilidad de obtener su primer título oficial en Boca, aunque ya no formen parte del club, siempre que el "Xeneize" logre consagrarse en el torneo de Liga, dado que ambos jugadores participaron en la primera parte de la temporada.

Tanto el mediocampista español como el delantero uruguayo no lograron obtener trofeos durante su tiempo en el equipo de la Ribera. La última consagración de Boca se produjo el 1° de marzo de 2023, cuando venció 3 a 0 a Patronato en la Supercopa Argentina.

Cavani se unió al club en julio de 2022 y Herrera lo hizo en enero de 2025. Ambos futbolistas participaron del Torneo Apertura de este año y rescindieron sus contratos en julio. Al momento de su salida, el "Xeneize" lideraba la tabla anual junto a Argentinos Juniors, ambos con 37 puntos tras 15 encuentros disputados.

Boca tiene la posibilidad de conseguir hasta cinco títulos antes de que finalice el año: el "Campeón de Liga", el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones. Herrera y Cavani podrían jugar un papel crucial en la obtención del primero de ellos, que se decidirá este sábado a partir de las 17:30.

Para volver a celebrar un campeonato, Boca necesita ganar a Defensa y Justicia para depender de sí mismo (Argentinos, que tiene los mismos puntos, cuenta con una diferencia de gol 11 veces menor, lo que lo hace casi inviable). Si empatan o pierden, dependerán de los resultados de Argentinos y Rosario Central, que se enfrentarán a Huracán y Estudiantes de Río Cuarto, respectivamente.