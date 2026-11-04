Quién es Antonella Silguero, la joven que espera el cuarto hijo de Hernán Crespo

Antonella Silguero se convirtió en el centro de las miradas tras anunciar junto a Hernán Crespo que esperan su primera hija juntos.

A los 33 años, la joven influencer y viajera se prepara para ser madre por primera vez, mientras que el exfutbolista y actual entrenador de 51 años experimentará la paternidad por cuarta ocasión.

Silguero mantiene una activa presencia en Instagram, donde comparte postales de sus recorridos por destinos como Maldivas, París, Londres y Nueva York.

Su historia con el exdelantero de la Selección Argentina comenzó en octubre de 2021. Desde entonces, acompañó a Crespo en sus diferentes desafíos profesionales: convivieron en Qatar durante su paso por el Al Duhail SC y recientemente se instalaron en Guadalajara, México, donde él dirige al Atlas Fútbol Club.

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La pareja dio un paso decisivo en octubre de 2024, cuando el DT le propuso matrimonio en las playas de Seychelles. Ahora, a más de cuatro años de haber iniciado su relación, confirmaron la llegada de su primera hija con una emotiva publicación en redes sociales: "El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabés cuánto te deseamos", expresó Silguero al celebrar que su sueño se hizo realidad.