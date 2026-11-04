Quién es Antonella Silguero, la joven que espera el cuarto hijo de Hernán Crespo
El DT de 51 años y su pareja de 33 confirmaron la noticia en redes tras más de cuatro años de relación. La historia del entrenador y la joven.
04/11/2026 | 10:16Redacción Cadena 3
FOTO: Antonella Silguero y Hernán Crespo serán padres.
Antonella Silguero se convirtió en el centro de las miradas tras anunciar junto a Hernán Crespo que esperan su primera hija juntos.
A los 33 años, la joven influencer y viajera se prepara para ser madre por primera vez, mientras que el exfutbolista y actual entrenador de 51 años experimentará la paternidad por cuarta ocasión.
Silguero mantiene una activa presencia en Instagram, donde comparte postales de sus recorridos por destinos como Maldivas, París, Londres y Nueva York.
Su historia con el exdelantero de la Selección Argentina comenzó en octubre de 2021. Desde entonces, acompañó a Crespo en sus diferentes desafíos profesionales: convivieron en Qatar durante su paso por el Al Duhail SC y recientemente se instalaron en Guadalajara, México, donde él dirige al Atlas Fútbol Club.
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La pareja dio un paso decisivo en octubre de 2024, cuando el DT le propuso matrimonio en las playas de Seychelles. Ahora, a más de cuatro años de haber iniciado su relación, confirmaron la llegada de su primera hija con una emotiva publicación en redes sociales: "El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabés cuánto te deseamos", expresó Silguero al celebrar que su sueño se hizo realidad.
Lectura rápida
¿Quiénes son los protagonistas del anuncio?
Antonella Silguero y Hernán Crespo esperan su primera hija juntos.
¿Cuántos años tienen?
Silguero tiene 33 años y Crespo 51 años.
¿Dónde han vivido juntos?
Han vivido en Qatar y actualmente en Guadalajara, México.
¿Cuándo comenzó su relación?
Su historia comenzó en octubre de 2021.
¿Qué anunció Silguero en redes sociales?
Confirmó la llegada de su primera hija con una emotiva publicación.