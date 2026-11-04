Reservar, comer y ver al Papa: cómo funciona el balcón de Córdoba que cuesta $250 mil

FOTO: El Papa pasará por la puerta y un bar de Córdoba ya les puso precio a sus mejores mesas.

Un restaurante de avenida Colón ofrece reservas para presenciar desde su balcón el paso del papa León XIV por Córdoba, previsto para el martes 10 de noviembre. La propuesta cuesta $250.000 por persona e incluye un crédito por el total abonado para consumir a la carta, que puede utilizarse desde el momento de la reserva y hasta el 30 de diciembre.

Se trata de IT! Italy, ubicado en avenida Colón 628, junto a La Cañada. En diálogo con Cadena 3, Natalie y Carolina explicaron los precios, los servicios y las condiciones de los pases especiales para acceder al piso superior del establecimiento.

El balcón tiene aproximadamente 20 metros de largo por tres de ancho. Ofrece una vista directa sobre la avenida por la que está previsto que circule el papamóvil, lo que permitiría observar al pontífice a pocos metros.

Las opciones incluyen lugares individuales y mesas para dos o cuatro personas. Carolina confirmó que el pase individual cuesta $250.000, la reserva para dos asciende a $500.000 y la mesa de cuatro tiene un valor total de $800.000.

El monto abonado queda íntegramente disponible para consumos. "El importe que van a abonar para hacer la reserva es 100% consumible", explicaron. Ese crédito no debe agotarse durante la jornada de la visita: puede utilizarse antes, desde que se efectúa la reserva, y el saldo queda disponible hasta la fecha de vencimiento.

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"Si no gastaste y no consumiste esos $250.000, te queda el voucher disponible para gastar otro día", señalaron. Además, aclararon que el vale es válido en cualquiera de las sucursales de la firma.

La modalidad permite, por ejemplo, desayunar, almorzar o merendar durante la visita y conservar el saldo que no se haya utilizado. También contempla a quienes llegan desde otras ciudades y pasan varios días en Córdoba: pueden comenzar a consumir el crédito durante su estadía, incluso antes del martes.

La atención será a la carta, sin un menú fijo. Cada cliente podrá elegir qué consumir dentro del monto disponible.

El balcón estará reservado exclusivamente para quienes hayan contratado el pase. Los asistentes recibirán una pulsera identificatoria y habrá un guardia privado en el acceso al piso superior para controlar el ingreso.

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Además del espacio exterior, las reservas incluyen el uso de un living cerrado con televisores, donde se transmitirá la misa, y baños en el mismo piso. Según explicaron, la intención es que los asistentes puedan permanecer allí desde la mañana hasta el paso del pontífice.

Carolina precisó que es posible elegir una mesa específica del balcón, de acuerdo con la disponibilidad. Para eso, el establecimiento muestra un plano con la distribución de las ubicaciones.

El ingreso estará habilitado desde las 7 de la mañana, con la apertura del local. La propuesta está organizada para esperar el paso del papamóvil por avenida Colón después de la misa en el predio de FAdeA.

Las reservas pueden realizarse personalmente en avenida Colón 628 o por teléfono y WhatsApp al 3512005623. Las entrevistadas indicaron que aceptan todos los medios de pago.

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Informe de Orlando Morales.