Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 4 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 69%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el sur a una velocidad de 7 m/s y la presión atmosférica se encuentra en 1016 hPa.

El clima hoy miércoles 4 de noviembre

Para este miércoles 4 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento de 6 m/s y una humedad del 69%. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido para los próximos días en Córdoba es el siguiente: el jueves 5 de noviembre se prevé un cielo despejado con una mínima de 15° y una máxima de 27°. El viernes 6 de noviembre, se anticipa lluvia ligera, con mínimas de 17° y máximas de 27°. El sábado 7 de noviembre, se espera otra jornada de lluvia ligera, con mínimas de 12° y máximas de 21°. El domingo 8 de noviembre, el cielo estará despejado, con mínimas de 12° y máximas de 24°. Finalmente, el lunes 9 de noviembre, se prevé un cielo despejado con mínimas de 14° y máximas de 26°.