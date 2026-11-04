FOTO: Argentina se queda atrás en reciclaje: sin Ley de Envases y con baja en plásticos recuperados

El reciclaje en Argentina se ha convertido en un tema recurrente, pero lamentablemente, se encuentra fuera de la agenda pública. Actualmente, el país carece de una normativa legal y es el único en la región que no cuenta con una Ley de Envases destinada a la recuperación de recipientes posconsumo, a diferencia de lo que ocurre en el resto de América Latina.

Este año, la asociación civil sin fines de lucro Ecoplás, en colaboración con la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), presentó el Dossier de Economía Circular: Industria Plástica, Tecnología e Innovación 2026, un documento que detalla el estado del reciclaje de envases y plásticos en el país.

Entre los datos más relevantes de 2025, la directora ejecutiva de Ecoplás, Verónica Ramos, destacó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas la notable disminución en el consumo, ya que el volumen de plásticos recuperados en Argentina cayó un 11%. Además, mencionó que la industria recicladora se encuentra operando con casi un 50% de capacidad ociosa.

Según lo informado por Ecoplás, Argentina es el único país entre las cinco principales economías de América Latina que no posee una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) a nivel nacional ni metas obligatorias de material reciclado.

Esto implica que, mientras otros países de la región avanzan con regulaciones estrictas, Argentina lleva más de dos décadas de debates legislativos estancados en el Congreso Nacional, lo que impacta negativamente en su tasa general de reciclaje, que apenas alcanza el 6%, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas.

El año pasado, el exdiputado nacional libertario Carlos D'Alessandro, quien concluyó su mandato en el bloque Coherencia junto a Marcela Pagano, presentó un proyecto de ley bajo el expediente 1059-D-2025, que propone una gestión privada financiada por los mismos productores, sin tasas estatales obligatorias, aplicando el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) mediante Sistemas Integrados de Gestión (SIG) o Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (DDR).

La propuesta fue discutida en una reunión informativa en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, que en ese momento presidía D'Alessandro, donde se debatieron diversas perspectivas junto a referentes del sector y cámaras industriales como la Unión Industrial Argentina (UIA).

En la actualidad, el proyecto sigue en discusión parlamentaria dentro de las comisiones correspondientes, pero no cuenta con un dictamen definitivo para su votación en el recinto. Al respecto, Sergio Hilbrecht, director ejecutivo y gerente general de CAIP, expresó que existe la posibilidad de que se logre avanzar "antes de fin de año".

"Hemos mantenido conversaciones con el oficialismo y otros partidos. Hemos trabajado de manera efectiva con la Dirección de Industria Sostenible, que en su momento lideró el consenso de este proyecto que actualmente está en la Cámara de Diputados. Además, hay que comprender que esta ley fomentará un desarrollo productivo significativo, no solo desde la perspectiva ambiental, sino que, al ser financiada por el sector privado, abrirá oportunidades para la producción y el desarrollo productivo", concluyó Hilbrecht.