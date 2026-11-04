River Plate participará en la Copa Navidad 2026 organizada por San Martín de San Juan

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- San Martín de San Juan anunció la participación de River Plate en la tercera edición de la Copa Navidad 2026, un evento destinado a fomentar el desarrollo de las categorías infantiles de clubes tanto nacionales como internacionales.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la organización del club cuyano proporcionó detalles sobre la competencia, que se llevará a cabo desde el martes 8 de diciembre hasta el sábado 12 del mismo mes, en las instalaciones del Estadio Principal Hilario Sánchez y en las cuatro canchas auxiliares. Las categorías de las divisiones inferiores que participarán abarcarán desde 2014/25 hasta 2020/21 para masculino, mientras que para el femenino será en la categoría Sub-13.

"Es un honor para nosotros contar con la presencia de River Plate en esta edición, contribuyendo al crecimiento de nuestra copa", expresó la organización de San Martín de San Juan al confirmar la asistencia de las divisiones inferiores del club de Núñez.

Asimismo, se encuentran a la espera de la confirmación de otros equipos de Primera División como Rosario Central y Newell's de Rosario, Belgrano, Talleres e Instituto de Córdoba, Godoy Cruz e Independiente Rivadavia de Mendoza, así como Deportes La Serena y Coquimbo Unido de Chile, quienes están evaluando las condiciones de vuelo y los detalles de sus viajes.

El torneo se comenzó a organizar hace tres años a nivel provincial, enfocándose en las divisiones inferiores de clubes de la provincia de San Juan, que están en las etapas finales de su participación este año. Por primera vez, la competencia se extiende a nivel nacional e internacional, conectando con el país vecino, aunque aún queda tiempo para definir los equipos que participarán en la Copa Navidad 2026.