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Deportes

Los puntajes de la derrota de Belgrano ante Gimnasia: Castillo atajó todo y fue figura

El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos en La Plata.

05/11/2026 | 21:11Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Belgrano cayó ante Gimnasia en La Plata.

FOTO: Belgrano cayó ante Gimnasia en La Plata.

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Gimnasia de La Plata

Harlen Castillo: 9 (Figura)

Pablo Aguiar: 6

Germán Conti: 7

Enzo Martínez: 6

Matías Melluso: 7

Ignacio Miramón: 5

Mateo Seoane: 5

Nicolás Barros Schelotto: 6

Lucas Janson: 6

Marcelo Torres: 6

Agustín Auzmendi: 6

Belgrano

Thiago Cardozo: 6

Alcides Benítez: 5

Leonardo Morales: 5

Lisandro López: 5

Federico Ricca: 5 

Santiago Longo: 6

Adrián Sánchez: 6

Franco Vázquez: 7

Lucas Zelarayán: 5

Emiliano Rigoni: 4

Lucas Passerini:  4

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