Los puntajes de la derrota de Belgrano ante Gimnasia: Castillo atajó todo y fue figura
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos en La Plata.
05/11/2026 | 21:11Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano cayó ante Gimnasia en La Plata.
Gimnasia de La Plata
Harlen Castillo: 9 (Figura)
Pablo Aguiar: 6
Germán Conti: 7
Enzo Martínez: 6
Matías Melluso: 7
Ignacio Miramón: 5
Mateo Seoane: 5
Nicolás Barros Schelotto: 6
Lucas Janson: 6
Marcelo Torres: 6
Agustín Auzmendi: 6
Belgrano
Thiago Cardozo: 6
Alcides Benítez: 5
Leonardo Morales: 5
Lisandro López: 5
Federico Ricca: 5
Santiago Longo: 6
Adrián Sánchez: 6
Franco Vázquez: 7
Lucas Zelarayán: 5
Emiliano Rigoni: 4
Lucas Passerini: 4