León XIV a Uruguay: expectativa moderada en hotelería montevideana y fenómeno en Florida.

Por Agustín Dadamio

A 24 horas de la llegada del papa León XIV a Uruguay, el sector hotelero de Montevideo mantiene una expectativa moderada. Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles, explicó a Cadena 3 que un sondeo realizado junto a colegas y directivos de la asociación en la capital arrojó que la perspectiva «no era más allá de lo habitual» para un mes de noviembre, tradicionalmente movido por eventos corporativos, cierres de fin de año y conmemoraciones.

«Por el momento la movida del Papa tendrá que ver más que nada con la parte gastronómica y la parte de transporte para nuestra ciudad», señaló Rodríguez, quien integra la Cámara Uruguaya de Turismo, entidad que hoy ocupa la vicepresidencia.

Consultado sobre si el alquiler de casas y la oferta inmobiliaria pudieron haber drenado demanda del sector hotelero, el titular de la Asociación de Hoteles fue categórico: «La información que tenemos del sector inmobiliario, que también participamos junto a nosotros, es que no ha sido un movimiento que llame la atención». Ambos sectores, dijo, coexisten sin conflicto.

En cuanto a la agenda papal, recordó que Montevideo ya agotó hace días las localidades para el Estadio Centenario, escenario de la actividad multitudinaria, mientras que la prevista en la Plaza Independencia será «un poco más acotada».

Con todas las entradas agotadas, se espera «un gran movimiento de los cristianos del Uruguay», en un país que, aunque se define como Estado laico, tiene en la Iglesia Católica a la institución más importante.

El fenómeno que más llamó la atención se registró en la ciudad de Florida, donde la actividad del Papa tendrá lugar en la plaza. Allí se replicó una práctica habitual del carnaval —el alquiler de balcones y azoteas para las fiestas populares— y se remataron balcones de casas frente a la plaza donde estará el escenario papal.

«Por alguna cifra que es inédita, de 300, 400 dólares por persona, pero porque no son más allá de 10, 12 lugares», explicó Rodríguez, quien relató que se produjo «una especie de remate» en el que «empezaron a ofrecer y el que ofrecía más se quedaba con el balcón». Lo atribuyó a la lógica de la oferta y la demanda: «Si no hubiera personas que pagan esa cifra, no se vendería. Como nos pasa cuando hay una alta demanda y hay pocos lugares, sobre todo para un evento que es casi puntual».

La preocupación por el clima atravesó toda la charla. «Todos estamos preocupados por el tiempo tanto en Argentina como en Perú; nuestros colegas de Perú tienen gran dificultad, hubo hasta movimientos de cambiar de lugar», señaló Rodríguez, en referencia a la logística de eventos masivos. «Una cosa es hacer algo para 100 personas y que tengan un temporal, y otra cosa es que tengan 10.000, 20.000 personas y el clima te provoque un desastre», advirtió.

Consultado por la diferencia con otros grandes eventos, fue claro: «No es lo mismo para la Copa Libertadores, eso es otro panorama muy diferente».

La distinción apunta a que la visita papal, aunque multitudinaria, tiene una dinámica propia y un público en buena medida local, lo que explica el impacto acotado en la hotelería capitalina. Rodríguez resumió el clima que se vive en Montevideo a horas de la llegada de León XIV: «La que más ha llamado la atención es la de Florida, no tanto en Paysandú, y en Montevideo no hemos visto algo que mueva, más que nada el movimiento de los grupos de catequesis y todo lo que rodea a la Iglesia Católica».

Informe de Agustín Dadamio.