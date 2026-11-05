FOTO: Confirman la culpabilidad de "Perejil", el perro que mató a la niña Alma en Chubut

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- Un análisis genético ha confirmado que "Perejil", el perro acusado de la muerte de una niña de cinco años en Chubut, fue el responsable de la fatalidad, alineándose con la hipótesis de la Fiscalía de Rawson, mientras que la familia de la menor había sostenido que el animal era "inocente".

A casi cinco meses de la tragedia que envolvió a Alma Vázquez, se dieron a conocer los resultados del estudio realizado por el Laboratorio Regional de Investigación Forense, que halló material genético de la menor en el hocico y la boca del perro. Esta evidencia ha llevado al Ministerio Público Fiscal a considerar que confirma la responsabilidad del animal en el incidente.

El ataque se produjo el sábado 13 de junio en Playa Magagna, cerca de Rawson. La investigación está a cargo de la fiscal jefe de Rawson, Laura Castagno, y el procurador fiscal Jeremías Regueira.

Los peritos realizaron análisis de hisopados del pelaje del hocico, así como de su parte externa e interior de la boca, incluyendo dientes y encías. Las tres muestras obtuvieron un perfil femenino que coincide con el de la muestra de referencia de la niña.

Este estudio se suma a las grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios y otros estudios forenses que, según la Fiscalía de Rawson, identifican al perro como el causante de las heridas mortales que sufrió la menor.

La fiscal jefe, Laura Castagno, destacó que "el resultado de la pericia genética refuerza el resto de las evidencias recopiladas, lo que representa un avance significativo en el esclarecimiento de este trágico suceso".