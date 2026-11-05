Almirón y Ovando palpitaron la definición del título de campeón de Liga: "Daremos lo mejor"

Rosario Central empieza a vivir la cuenta regresiva para la definición del campeonato. En la previa de la última fecha del Torneo Clausura, el entrenador Jorge Almirón y el defensor Ignacio Ovando participaron por videoconferencia de un encuentro organizado por la Liga Profesional, que reunió en Buenos Aires a representantes de los tres equipos que llegan con posibilidades de quedarse con el título: el Canalla, Boca Juniors y Argentinos Juniors.

La participación de los representantes auriazules fue de manera virtual, desde Rosario, mientras que los protagonistas de los otros clubes participaron presencialmente del encuentro. La iniciativa de la AFA tuvo como consigna «Rivales, no enemigos» y buscó generar un espacio de intercambio entre los equipos que protagonizarán la definición del sábado.

/Inicio Código Embebido/

? ALMIRÓN, EN LA PREVIA DE LA DEFINICIÓN: “LOS TRES DAREMOS LO MEJOR POSIBLE” https://t.co/VoXFr3ZHEd — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 5, 2026

/Fin Código Embebido/

La conferencia permitió empezar a palpitar una jornada que tendrá a los tres candidatos jugando en simultáneo, este sábado 7 de noviembre desde las 17.30. Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito, mientras que Boca y Argentinos Juniors afrontarán sus respectivos compromisos.

/Inicio Código Embebido/

? OVANDO SOBRE LA BAJA DE UN REFERENTE: “TENEMOS JUGADORES PARA SUSTITUIRLO” Ignacio Ovando habló en conferencia de prensa junto a Leandro Paredes y Nico Oroz, en la previa de la definición de la tabla anual, y se refirió a la ausencia de un jugador importante para el equipo. https://t.co/aWll8COVBB — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 5, 2026

/Fin Código Embebido/

Para el equipo de Jorge Almirón será una definición especial. El Canalla llega con posibilidades de quedarse con el campeonato, aunque necesita ganar y esperar que sus competidores directos no consigan los tres puntos.

Además, el entrenador deberá afrontar el encuentro con una baja de peso: Ángel Di María no podrá estar disponible tras resentirse de una pubalgia durante el partido frente a Sarmiento, en Junín. El delantero había manifestado su intención de intentar llegar a la última fecha, pero finalmente no será parte del equipo.

Una de las alternativas para reemplazarlo es Julián Fernández, quien ya tuvo un papel importante en la consagración auriazul frente a Estudiantes en la Supercopa Internacional, disputada en septiembre.

La posibilidad de cerrar otra gran temporada con un nuevo título alimenta la expectativa en Arroyito. Central ya consiguió la Supercopa Internacional y ahora buscará sumar otro trofeo, en una definición que lo tendrá obligado a hacer su parte y seguir de cerca lo que suceda en los partidos de Boca y Argentinos.

La participación de Almirón y Ovando en la conferencia de la Liga Profesional formó parte de la previa de esa jornada decisiva, en la que el Canalla buscará volver a ser protagonista de una definición por el título.