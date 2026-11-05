Argentina Capital Week reunirá a empresarios e inversores en Buenos Aires durante cinco días.

Buenos Aires será sede de Argentina Capital Week, una semana dedicada a potenciar el ecosistema argentino de inversiones que reunirá, del 16 al 20 de noviembre, a empresarios, fondos y referentes del mercado local e internacional.

La iniciativa contempla ocho encuentros temáticos sobre agro, tecnología, energía y mercados de capitales, con el objetivo de generar oportunidades de negocios, promover el intercambio de conocimientos y atraer nuevas inversiones hacia la Argentina.

El evento surge para abordar una paradoja: pese a su posición de liderazgo mundial en sectores como el litio, el shale, la harina de soja y el maíz, el país recibe menos inversión extranjera directa en relación con su Producto Bruto Interno (PBI) que Chile, Colombia, Brasil, México y Perú.

La propuesta es impulsada por los fundadores del RepensAR Summit, Ramiro Juliá, CEO de Americas Capital, y Francisco Sosa del Valle, CEO de Bunker Invest.

“Argentina tiene un potencial enorme, pero aún faltan condiciones para potenciar las inversiones que lleguen y animar a empresarios locales a que inviertan en activos estratégicos en el exterior”, señalaron los organizadores. También destacaron que estos espacios permiten comprender qué observa el mundo sobre el país y dónde aparecen las oportunidades.

Una semana con encuentros sectoriales

Argentina Capital Week amplía el formato del RepensAR Summit, que en sus ediciones de 2025 y 2026 reunió a más de 300 empresarios e inversores locales e internacionales en el MALBA.

Según explicaron sus fundadores, la decisión de extender la propuesta a una semana responde al crecimiento del interés inversor y a la intención de profundizar el debate sobre cada sector.

La agenda comenzará el lunes 16 de noviembre con Agro Capital Day, organizado por Itatí Agroinversiones y con Banco Macro como patrocinador principal. El encuentro abordará cómo transformar la competitividad del agro argentino en una propuesta de inversión internacional, a partir de tres ejes: tierra, inversión y AgTech.

El martes 17 habrá dos actividades. Por un lado, Newton Capital organizará un desayuno con su fundador, Alberto Echegaray Guevara, para analizar la inteligencia artificial y la economía espacial. También se realizará Next Gen, una jornada que reunirá a líderes menores de 35 años de empresas, cámaras y medios de comunicación.

El miércoles 18 será el turno de Tech Capital Day, organizado por el Parque Empresarial Austral en el IAE Business School. La agenda incluirá paneles sobre tecnología y deep tech. Ese mismo día, Inteligo Group realizará un desayuno en La Dolfina Polo Café para debatir sobre una visión global del patrimonio familiar.

El jueves 19 se desarrollará el encuentro central: RepensAR Summit 2026: Inversiones desde y hacia la Argentina, que concluirá con un almuerzo organizado por EY.

La semana finalizará el viernes 20 con un desayuno organizado por JPMorgan.

Los empresarios y referentes confirmados

El RepensAR Summit contará con la participación de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina; Hernán Kazah, cofundador de Kaszek y Mercado Libre; Gustavo Grobocopatel, del Grupo Los Grobo; Mariano Grassi, de Nueva Vicentin; Gonzalo Tanoira, de San Miguel y Quilvest; Javier Iguacel, de Bentia Energy; y Fernando Paci, de EY Argentina, entre otros.

En Tech Capital Day participarán Juan Manuel Porcaro, de Draper Cygnus; Alexander Busse, de NXTP Ventures; Mariano Mayer, de Newtopia VC; y Nicolás Tognalli, de Cites VC.

Agro Capital Day sumará a representantes de Adecoagro, Man Agro, BID Invest, Banco Macro y Agrositio.

Por su parte, Next Gen reunirá a Gisela Muñoz, de IDEA Joven y Mercado Libre; Beltrán Briones; Milagros Hadad, de La Fórmula Podcast de Infobae; y Vicente Gutierrez, de J6, ADEBA Joven y Grupo Banco Galicia, además de jóvenes emprendedores, comunicadores y referentes de AHK y distintos sectores.

Cómo participar de Argentina Capital Week

Todos los encuentros requieren acreditación previa. Los interesados pueden consultar la agenda completa y gestionar su inscripción a través del sitio oficial: argentinacapitalweek.com.

Argentina Capital Week nació como una ampliación del RepensAR Summit, foro anual fundado en 2024 por Americas Capital y Bunker Invest. Sus cofundadores son Ramiro Juliá y Francisco Sosa del Valle, y cuenta con un consejo académico integrado por referentes de la Universidad Torcuato Di Tella, el IAE Business School, la Universidad de San Andrés y el MIT Center for Real Estate, entre otras instituciones.