Fascendini es baja en Talleres para enfrentar a Estudiantes
El defensor tuvo una molestia muscular y quedó descartado ante el Pincharrata. ¿Quién lo reemplazará?
05/11/2026 | 18:43Redacción Cadena 3
FOTO: Fascendini no jugará el sábado
Cuando parecía que Omar de Felippe, técnico de Talleres, no tocaría el once por primera vez de un partido a otro, en la mañana del jueves se informó de la baja del defensor Valentín Fascendini.
El ex central de Unión de Santa Fe, acusó una molestia muscular que lo sacó de manera inmediata del cruce ante Estudiantes de La Plata, a jugarse este sábado a las 15 en el Mario Kempes, por la última fecha del Clausura de la Liga Profesional.
En ese sentido, es probable que De Felippe decida cambiar puesto por puesto y allí es donde aparece Santiago Fernández, quien sería titular por vez primera con el entrenador.
Si Fernández es de la partida, entonces Talleres jugaría con el mismo esquema del último compromiso, es decir con tres centrales.
Las otras alternativas son en el medio o en la delantera. Si la salida de Fascendini implica el ingreso de Giovani Baroni, el equipo tendrá más fútbol, para volver además a la línea de cuatro defensores.
Y lo mismo sucederá si el que ingresa es el colombiano Diego Valoyes, con un equipo que se presumiría como muy ofensivo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el defensor de Talleres?
Valentín Fascendini sufrió una molestia muscular y no podrá jugar ante Estudiantes de La Plata.
¿Quién es el técnico de Talleres?
El técnico de Talleres es Omar de Felippe.
¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará el sábado a las 15.
¿Dónde se llevará a cabo el partido?
El partido se llevará a cabo en el Mario Kempes.
¿Cómo podría cambiar la alineación de Talleres?
De Felippe podría optar por Santiago Fernández o Giovani Baroni para reemplazar a Fascendini.