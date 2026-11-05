Fascendini es baja en Talleres para enfrentar a Estudiantes

Cuando parecía que Omar de Felippe, técnico de Talleres, no tocaría el once por primera vez de un partido a otro, en la mañana del jueves se informó de la baja del defensor Valentín Fascendini.

El ex central de Unión de Santa Fe, acusó una molestia muscular que lo sacó de manera inmediata del cruce ante Estudiantes de La Plata, a jugarse este sábado a las 15 en el Mario Kempes, por la última fecha del Clausura de la Liga Profesional.

En ese sentido, es probable que De Felippe decida cambiar puesto por puesto y allí es donde aparece Santiago Fernández, quien sería titular por vez primera con el entrenador.

Si Fernández es de la partida, entonces Talleres jugaría con el mismo esquema del último compromiso, es decir con tres centrales.

Las otras alternativas son en el medio o en la delantera. Si la salida de Fascendini implica el ingreso de Giovani Baroni, el equipo tendrá más fútbol, para volver además a la línea de cuatro defensores.

Y lo mismo sucederá si el que ingresa es el colombiano Diego Valoyes, con un equipo que se presumiría como muy ofensivo.