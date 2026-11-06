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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 6 de noviembre

Este viernes 6 de noviembre, Tucumán tendrá una temperatura mínima de 16° y una máxima de 32°. El cielo estará despejado y la humedad alcanzará el 94%. Conocé más detalles del pronóstico.

06/11/2026 | 00:27Redacción Cadena 3

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El clima en Tucumán para el viernes 6 de noviembre

FOTO: El clima en Tucumán para el viernes 6 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de cielo despejado, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es similar, manteniéndose en 16°. La humedad es alta, alcanzando el 94%, lo que puede generar una sensación de bochorno. La visibilidad es buena, con un alcance de 8000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el noreste.

El clima hoy viernes 6 de noviembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 16° y la máxima alcance los 32°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado durante todo el día. La humedad alta y la temperatura elevada podrían generar un ambiente caluroso, especialmente en horas de la tarde. La presión atmosférica se sitúa en 1009 hPa, lo que indica un día sin cambios significativos en el clima.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 7 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 24°, con cielo nublado. El domingo 8 de noviembre, la mínima será de 13° y la máxima de 27°, con algunas nubes dispersas. El lunes 9 de noviembre, se espera un regreso al cielo despejado, con mínimas de 15° y máximas de 32°. Finalmente, el martes 10 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 36°, manteniendo el cielo despejado.

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