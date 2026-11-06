Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 6 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de cielo despejado, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 55%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se sitúa en 1008 hPa.

El clima hoy viernes 6 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 15° y una máxima de 28°. Las condiciones climáticas serán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, y la visibilidad será excelente. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 7 de noviembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 8 de noviembre, el clima mejorará, con una mínima de 12° y una máxima de 26°, manteniendo el cielo despejado. El lunes 9 de noviembre, la mínima será de 14° y la máxima de 27°, con algunas nubes dispersas. Para el martes 10 de noviembre, se anticipa un día soleado, con una mínima de 15° y una máxima de 30°. Finalmente, el miércoles 11 de noviembre, se espera un aumento en las temperaturas, con una mínima de 19° y una máxima de 35°, manteniendo el cielo despejado.