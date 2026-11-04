Los principales interrogantes luego de la "ola azul" de ayer

Por Sergio Berensztein

El resultado de las elecciones legislativas en Estados Unidos tendrá consecuencias en múltiples dimensiones: la política doméstica, la economía, las relaciones internacionales y hasta la política de defensa. Pero creo que hay un elemento que merece especial atención: no se trata solamente de la victoria demócrata, sino de la magnitud del retroceso republicano en territorios que hasta hace poco mostraban un respaldo sólido a Donald Trump. El cambio es significativo y obliga a revisar algunos escenarios que parecían previsibles. Los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso y lograron victorias en estados tradicionalmente republicanos.

Uno de los casos más representativos es Texas. Allí los demócratas recuperaron la gobernación con Gina Hinojosa y consiguieron una banca en el Senado nacional con James Talarico. Son resultados históricos: hacía más de tres décadas que el partido no ganaba una elección para gobernador ni conseguía un senador en ese estado. También me parece importante observar qué tipo de dirigentes emergen de este nuevo escenario. Mientras algunos sectores temen que las corrientes más identificadas con la izquierda demócrata, como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez o el propio Zohran Mamdani, ganen mayor protagonismo, también aparecen figuras de perfil moderado, con capacidad de diálogo con la oposición y el sector privado.

La pregunta ahora es qué tipo de oposición ejercerán los demócratas durante los dos últimos años del mandato de Trump. No necesariamente estamos frente a un escenario de confrontación permanente. Habrá que observar si el nuevo Congreso opta por bloquear sistemáticamente las iniciativas presidenciales o si existen espacios para una dinámica más cooperativa. Trump conserva herramientas constitucionales, como el veto, que puede utilizar para frenar proyectos legislativos. Sin embargo, la nueva composición parlamentaria también le dará a la oposición mayores posibilidades de controlar al Ejecutivo, impulsar investigaciones y discutir eventuales responsabilidades políticas. El equilibrio entre los poderes será, sin dudas, uno de los grandes temas de esta etapa.

¿Qué consecuencias puede tener todo esto para Argentina? Algunos interpretan el resultado como una mala noticia para el gobierno de Javier Milei, especialmente por el eventual respaldo financiero que Washington podría ofrecer si nuestro país vuelve a necesitar asistencia para sostener su estabilidad económica. También podría reducirse la capacidad de influencia de Trump en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, creo que esas conclusiones deben tomarse con cautela. No necesariamente una derrota electoral interna implica que Estados Unidos vaya a modificar automáticamente su política hacia Argentina. Hay intereses estratégicos y económicos que exceden las afinidades personales entre los presidentes.

De hecho, considero que hay una cuestión que suele pasar inadvertida: los presidentes que pierden poder durante la segunda mitad de sus mandatos muchas veces encuentran en la política exterior un espacio para recuperar protagonismo. Allí cuentan con mayores márgenes de discrecionalidad y, en determinadas circunstancias, con menos controles parlamentarios que en la agenda doméstica. Trump es una figura particularmente controvertida y habrá que ver cómo procesa esta derrota. Puede intentar concentrar sus esfuerzos en el escenario internacional, aunque también deberá convivir con un Congreso que ahora estará en manos de sus adversarios. Esa combinación abre un interrogante sobre el alcance de su influencia fuera de Estados Unidos.

Pero hay otro aspecto que me parece todavía más relevante: el estilo de liderazgo que construyó Trump. Durante su presidencia desarrolló una concepción muy concentrada del poder ejecutivo, con decisiones y prácticas que generaron fuertes cuestionamientos sobre los límites institucionales y la división de poderes. La actuación de la policía migratoria ICE en ciudades como Los Ángeles y Chicago, las denuncias por procedimientos violentos y las controversias vinculadas con los derechos de los inmigrantes son algunos ejemplos de una gestión que provocó fuertes discusiones. La cuestión ahora es si el resultado electoral puede impulsar una reacción institucional destinada a revisar y limitar algunas de esas facultades presidenciales.

En ese sentido, me parece interesante establecer una comparación histórica con lo que ocurrió después de la presidencia de Richard Nixon y el escándalo Watergate. Aquella experiencia provocó una reacción política e institucional que modificó durante décadas las reglas de control y transparencia del Poder Ejecutivo. ¿Podría ocurrir algo parecido después de Trump? Es una de las preguntas que deja esta elección. Entre los asuntos que podrían generar debate aparecen los indultos preventivos, una herramienta utilizada por distintos presidentes y que Trump podría considerar para proteger a personas de su entorno frente a eventuales investigaciones judiciales. El nuevo Congreso tendrá capacidad para discutir esos mecanismos y examinar hasta dónde llegan las atribuciones presidenciales.

Creo, finalmente, que el resultado de estas elecciones excede ampliamente una disputa entre demócratas y republicanos. Estamos ante una discusión sobre el funcionamiento de las instituciones, los límites del poder y el modelo de liderazgo que puede ejercer un presidente en una democracia. Lo que ocurra en Estados Unidos también tendrá repercusiones en América Latina, donde el hiperpresidencialismo es una característica recurrente de distintos sistemas políticos, incluida Argentina. Por eso, más allá del impacto inmediato sobre Trump y su administración, considero que el interrogante de fondo es otro: si esta derrota abrirá una etapa de mayor control parlamentario y recuperación de los contrapesos institucionales o si el presidente buscará sostener su capacidad de decisión por otros caminos.