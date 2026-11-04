FOTO: Inestabilidad climática en el AMBA: chaparrones y pronóstico para el fin de semana

Buenos Aires, 4 de noviembre – Las condiciones climáticas seguirán siendo inestables durante la jornada de este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras las lluvias del martes, se prevé la presencia de neblina en la mañana y chaparrones por la tarde.

El reporte indica que en la mañana habrá una baja probabilidad de lluvias aisladas (hasta un 10%), con vientos suaves del sur y temperaturas alrededor de los 19°C. A medida que avance la tarde, las chances de lluvia aumentarán entre un 10% y un 40%, con un incremento de la temperatura que alcanzará los 25°C, influenciado por vientos del sudoeste. Para la noche, se espera una mejora en las condiciones, con cielo poco nuboso y temperaturas que regresarán a los 19°C.

El pronóstico extendido hacia el fin de semana presenta las siguientes condiciones:

Jueves 5 de noviembre: se anticipa una jornada de tregua, con un ambiente templado y mayormente despejado, pasando a algo nublado con temperaturas entre 14°C y 26°C.

Viernes 6 de noviembre: se espera el regreso del mal tiempo. La primera mitad del día mostrará nubosidad creciente y escasas probabilidades de lluvia, pero hacia la tarde y la noche se prevén precipitaciones (hasta un 40% de probabilidad) y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, con temperaturas de entre 17°C y 22°C.

Sábado 7 de noviembre: el ingreso de una masa de aire frío provocará un notable descenso térmico, con mínimas de 10°C y máximas que apenas alcanzarán los 17°C.

Domingo 8 de noviembre: el fin de semana concluirá con condiciones estables. Se espera una mañana fría, con 8°C, pero el cielo estará completamente despejado durante el día, permitiendo que la temperatura suba hasta los 22°C.

Agencia NA