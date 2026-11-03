Jorge Macri en la UIA: “Argentina necesita afianzar el rumbo”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, participó de la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) y destacó la necesidad de que el país apueste al conocimiento y a la agregación de valor para ganar competitividad.

“El mundo va a estar desafiándose en función del conocimiento y la agregaduría de valor, y para eso tenemos que ser competitivos como ciudad, como país, como sociedad. Y creo que a eso estamos llamados en este momento”, afirmó Macri.

El mandatario porteño subrayó que Argentina necesita una visión de largo plazo. “Esa mirada a largo plazo es la que necesita la Argentina. Tiempo para afianzar el rumbo y los cambios que empezamos a vislumbrar. Creo que no debemos perder esta oportunidad”, señaló.

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Macri vinculó el futuro de la ciudad con el del país: “Si a la Argentina le va bien, a la ciudad le va a ir mucho mejor. Buenos Aires está dispuesta a seguir liderando y a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el país siga adelante”.

Con estas declaraciones, el jefe de Gobierno reafirmó el compromiso de la Ciudad de Buenos Aires de acompañar el proceso de cambios y de aportar al desarrollo productivo nacional.

Informe de Agustín González, Mauricio Conti y Ariel Rodríguez.