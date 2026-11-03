Jorge Macri en la UIA: "Argentina necesita afianzar el rumbo"
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires subrayó que el país necesita una visión de largo plazo.
03/11/2026 | 17:15Redacción Cadena 3
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Conferencia Anual de la UIA 2025
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, participó de la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) y destacó la necesidad de que el país apueste al conocimiento y a la agregación de valor para ganar competitividad.
“El mundo va a estar desafiándose en función del conocimiento y la agregaduría de valor, y para eso tenemos que ser competitivos como ciudad, como país, como sociedad. Y creo que a eso estamos llamados en este momento”, afirmó Macri.
El mandatario porteño subrayó que Argentina necesita una visión de largo plazo. “Esa mirada a largo plazo es la que necesita la Argentina. Tiempo para afianzar el rumbo y los cambios que empezamos a vislumbrar. Creo que no debemos perder esta oportunidad”, señaló.
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El ex presidente del Banco Central habló con Cadena 3 en el marco de la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).
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Macri vinculó el futuro de la ciudad con el del país: “Si a la Argentina le va bien, a la ciudad le va a ir mucho mejor. Buenos Aires está dispuesta a seguir liderando y a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el país siga adelante”.
Con estas declaraciones, el jefe de Gobierno reafirmó el compromiso de la Ciudad de Buenos Aires de acompañar el proceso de cambios y de aportar al desarrollo productivo nacional.
Informe de Agustín González, Mauricio Conti y Ariel Rodríguez.
Lectura rápida
¿Quién participó de la conferencia?
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, participó de la 32ª Conferencia Industrial de la UIA.
¿Qué destacó Macri en su discurso?
Destacó la necesidad de que el país apueste al conocimiento y a la agregación de valor para ganar competitividad.
¿Qué visión necesita Argentina según Macri?
Argentina necesita una visión de largo plazo para afianzar el rumbo y los cambios.
¿Cómo se relacionan la ciudad y el país según Macri?
Si a la Argentina le va bien, a la ciudad le irá mucho mejor.
¿Cuál es el compromiso de la Ciudad de Buenos Aires?
Acompañar el proceso de cambios y aportar al desarrollo productivo nacional.