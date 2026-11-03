Condenan a cinco personas en Salta por tráfico de 23 kilos de marihuana

Salta, 3 de noviembre (NA) -- El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta ha impuesto condenas a cinco miembros de una organización narcocriminal que se dedicaba al transporte de estupefacientes desde esta provincia hacia Tucumán. Este fallo se deriva de un caso en el que se descubrieron 23 kilos de marihuana en septiembre de 2024.

Las penas dictadas por el tribunal son de siete años de prisión para Alejo Ricardo Silva, seis años y seis meses para Emilio Alejandro Tapia, y seis años para Luciano Cancino y Mara Antonella Di Bez, esta última cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario. Todos ellos fueron considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes. Por su parte, Luis Benjamín Vicente recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional por el mismo delito, en calidad de partícipe secundario.

Con esta sentencia, se eleva a seis el número total de personas condenadas en este caso. El primero en ser sentenciado fue Enzo Javier Gutiérrez, quien el 30 de abril de 2025 recibió una pena de cuatro años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, como resultado de un acuerdo judicial.

El incidente que llevó a estas condenas ocurrió en septiembre de 2024, cuando personal de Gendarmería Nacional detuvo un automóvil Renault Logan en la ruta nacional 68, a aproximadamente ocho kilómetros de Cafayate. Este vehículo era conducido por Silva, quien viajaba junto a Tapia, Cancino y Vicente.

Durante el juicio se estableció que el automóvil desempeñaba el rol de "coche puntero" de otro Renault Logan alquilado, que circulaba detrás y llegó al control poco después. En este segundo vehículo se encontraban Gutiérrez, al volante, y su pareja, Di Bez.

El desplazamiento coordinado de ambos vehículos, el horario en el que circulaban y la presencia de un equipo de comunicación portátil en cada automóvil levantaron las sospechas de los gendarmes. Al revisar el baúl del segundo vehículo, encontraron una bolsa de arpillera que contenía bloques de marihuana, con un peso total superior a los 23 kilos.

En medio del procedimiento, Silva logró escapar y se internó en una zona de monte, permaneciendo prófugo hasta el 6 de agosto de 2025, cuando fue detenido tras regresar de Brasil, donde, según la fiscalía, había estado oculto durante aproximadamente once meses.