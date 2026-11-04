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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 4 de noviembre.

El sorteo número 31658 de la quiniela vespertina se realizó el miércoles 4 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7592, que se interpreta como "A primera (El Médico)". Conocé todos los resultados.

04/11/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31658 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 4 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7592, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Médico).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7592
2° 6978
3° 1604
4° 1735
5° 1741
6° 9457
7° 9521
8° 5499
9° 6906
10° 8509
11° 4869
12° 7914
13° 2121
14° 6107
15° 3987
16° 3321
17° 5292
18° 5378
19° 7694
20° 4895

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31658 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 4 de noviembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7592.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Médico)".

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los resultados de los 20 números ganadores.

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