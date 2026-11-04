Colapinto y el desafío en Interlagos: atención al sector de la curva S tras el incidente de 2025

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- Franco Colapinto regresa este fin de semana al Autódromo José Carlos Pace, de Interlagos, para disputar el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde deberá prestar atención a un sector especial donde en la última carrera se vivió un momento de máxima tensión cuando, tras una serie de incidentes en pista durante la carrera Sprint, perdió el control.

Según reconstruyó la Agencia Noticias Argentinas, el incidente se produjo en la curva conocida como "S" de Senna, durante la séptima vuelta, cuando el pilarense estaba por quedar en la duodécima posición, producto del despiste de Oscar Piastri y Nico Hülkenberg.

La secuencia se desencadenó en la sexta vuelta, cuando el piloto de McLaren, Oscar Piastri; el piloto de Stake (actual Audi), Hülkenberg; y Colapinto sufrieron despistes en el mismo sector del circuito. El piloto argentino y el australiano se vieron obligados a abandonar la competencia debido a los daños sufridos en sus monoplazas.

La magnitud de los incidentes llevó a la intervención del auto de seguridad, que ingresó a la pista para controlar la situación y proteger a los pilotos restantes. Poco después, en la séptima vuelta, la dirección de carrera tomó la decisión de detener la prueba con bandera roja, permitiendo así la retirada segura de los vehículos involucrados y la revisión del estado del trazado. Tras el retorno de la acción, Norris fue quien ganó la accidentada carrera sprint brasileña.