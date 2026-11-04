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Colapinto y el desafío en Interlagos: atención al sector de la curva S tras el incidente de 2025

Franco Colapinto regresa a Interlagos para el Gran Premio de Brasil, donde en 2025 sufrió un incidente en la curva S de Senna. Deberá estar atento a este sector durante la competencia.

04/11/2026 | 22:25Redacción Cadena 3

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Incidente en la carrera Sprint del GP de Brasil 2025.

FOTO: Incidente en la carrera Sprint del GP de Brasil 2025.

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Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- Franco Colapinto regresa este fin de semana al Autódromo José Carlos Pace, de Interlagos, para disputar el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde deberá prestar atención a un sector especial donde en la última carrera se vivió un momento de máxima tensión cuando, tras una serie de incidentes en pista durante la carrera Sprint, perdió el control.

Según reconstruyó la Agencia Noticias Argentinas, el incidente se produjo en la curva conocida como "S" de Senna, durante la séptima vuelta, cuando el pilarense estaba por quedar en la duodécima posición, producto del despiste de Oscar Piastri y Nico Hülkenberg.

La secuencia se desencadenó en la sexta vuelta, cuando el piloto de McLaren, Oscar Piastri; el piloto de Stake (actual Audi), Hülkenberg; y Colapinto sufrieron despistes en el mismo sector del circuito. El piloto argentino y el australiano se vieron obligados a abandonar la competencia debido a los daños sufridos en sus monoplazas.

La magnitud de los incidentes llevó a la intervención del auto de seguridad, que ingresó a la pista para controlar la situación y proteger a los pilotos restantes. Poco después, en la séptima vuelta, la dirección de carrera tomó la decisión de detener la prueba con bandera roja, permitiendo así la retirada segura de los vehículos involucrados y la revisión del estado del trazado. Tras el retorno de la acción, Norris fue quien ganó la accidentada carrera sprint brasileña.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el Gran Premio de Brasil 2025?
Franco Colapinto sufrió un incidente en la curva S de Senna durante la carrera Sprint, lo que provocó su abandono.

¿Quiénes estuvieron involucrados en el incidente?
Además de Colapinto, los pilotos Oscar Piastri y Nico Hülkenberg también sufrieron despistes en el mismo sector.

¿Cuándo ocurrió el incidente?
El incidente tuvo lugar durante la carrera Sprint, específicamente en la sexta y séptima vuelta.

¿Qué medidas se tomaron tras el incidente?
Se activó el auto de seguridad y la carrera fue detenida con bandera roja para evaluar la situación.

¿Quién ganó la carrera Sprint tras el incidente?
El piloto que se llevó la victoria fue Lando Norris, después de la reanudación de la carrera.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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