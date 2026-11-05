Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 5 de noviembre

Este jueves 5 de noviembre, el clima en Mendoza se caracterizará por un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se mantiene en un 50%, lo que contribuye a un ambiente cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 15° y una máxima que alcanzará los 29°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 1 m/s, provenientes del norte. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas en la región.

El pronóstico para el día de hoy indica que no se esperan lluvias, lo que se suma a la tendencia de días soleados que ha caracterizado a Mendoza en las últimas semanas. Este clima primaveral es ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un buen momento en familia o con amigos.

En los próximos días, el clima en Mendoza mostrará algunas variaciones. Para el viernes 6 de noviembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 7 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 19°, también con posibilidad de lluvias. Sin embargo, el domingo 8 de noviembre se espera un regreso a cielos despejados, con mínimas de 13° y máximas de 25°.

Es importante estar atentos a los cambios en el clima, especialmente si se planean actividades al aire libre. La variabilidad en las temperaturas y la posibilidad de lluvias ligeras en los próximos días pueden influir en la planificación de eventos y actividades.