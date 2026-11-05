Estudiantes iraníes enfrentan represalias tras protestas en universidades contra el gobierno

EL CAIRO, Egipto (AP) — Tras participar en una protesta antigubernamental en el campus, un estudiante de ciencias sociales fue convocado a una audiencia disciplinaria en su universidad, enfrentándose a un comité que incluía a un clérigo que representaba al líder supremo de Irán y a un funcionario que se negó a identificarse.

Este interrogatorio revela la determinación de las autoridades iraníes por erradicar la disidencia en las universidades, especialmente luego de haber sofocado las manifestaciones masivas de enero y en el contexto del estallido de la guerra con Estados Unidos. Durante la audiencia, el clérigo y el funcionario preguntaron al estudiante cómo se sintió tras la muerte del exlíder supremo Ali Jamenei en un ataque aéreo el 28 de febrero.

De acuerdo con sindicatos estudiantiles y observadores de derechos humanos, decenas de estudiantes en Irán enfrentan situaciones similares por haberse sumado a las protestas. Este fenómeno es parte de una campaña por parte de las autoridades para silenciar la disidencia, mientras la crisis económica del país se agrava debido a la guerra y el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos. Con la posibilidad de un retorno a combates intensificados entre Irán y Estados Unidos, muchos estudiantes temen que la presión sobre ellos aumente.

La Associated Press se comunicó con varios estudiantes que se manifestaron en Irán y que están enfrentando procedimientos disciplinarios, todos hablando bajo condición de anonimato por miedo a represalias. Los estudiantes que son llevados ante estos comités se arriesgan a ser expulsados o incluso a ser prohibidos de continuar sus estudios en cualquier universidad. Las consecuencias pueden extenderse más allá del ámbito académico; algunos han perdido sus empleos o han recibido amenazas de muerte cuando sus casos se han hecho públicos.

Uno de los estudiantes comentó: "Pone una presión psicológica extraordinaria sobre la gente. Para mí, es indescriptible". Las medidas disciplinarias se han intensificado tras las protestas universitarias que surgieron junto a una ola de manifestaciones que comenzaron a finales de diciembre, provocadas por la caída de la moneda. Estas movilizaciones rápidamente se convirtieron en las mayores protestas nacionales desde la revolución iraní de 1979, siendo aplastadas por las fuerzas de seguridad que abrieron fuego, causando miles de muertes y arrestos.

A pesar de la represión, pequeñas protestas continuaron en los campus hasta el ataque estadounidense-israelí contra Irán del 28 de febrero, que desencadenó la guerra. En febrero, Gholamhossein Mohseni Ejei, jefe del poder judicial iraní, declaró que las autoridades judiciales intervendrían para procesar delitos en los campus si las instituciones educativas no podían controlar la situación.

Las semanas de intensos bombardeos sobre Irán hicieron que se suspendieran las medidas disciplinarias, pero desde el verano, los estudiantes comenzaron a ser citados nuevamente a audiencias. Con la reapertura de las universidades el mes pasado, un alto clérigo advirtió que la disidencia en los campus era una amenaza para el régimen y que debía ser eliminada. Ahmad Alamolhoda, representante del líder supremo en la provincia de Mashhad, instó a las universidades a identificar a los estudiantes infractores y a prepararse para lidiar con ellos.

Las autoridades continúan arrestando y procesando a manifestantes vinculados a las protestas de enero, y algunos enfrentan la pena de muerte. Aunque el número de expulsiones y suspensiones no es claro, la "severidad de la acción" ha aumentado en comparación con represiones anteriores, según Ali Taghipour, un activista iraní exiliado que sigue las protestas estudiantiles. El proceso disciplinario puede extenderse durante meses, pasando por varios niveles de audiencias antes de que el ministerio correspondiente apruebe cualquier castigo.

El periódico reformista Shargh reportó un aumento en el número de expulsiones en varias universidades de la capital. Al menos 10 estudiantes han sido expulsados en la Universidad de Teherán, otros 10 en la Universidad Amir Kabir, y varios han recibido suspensiones. Sin embargo, la AP no ha podido verificar de manera independiente estos casos.

Los procedimientos disciplinarios parecen tener el objetivo de intimidar a los estudiantes para que guarden silencio. Un estudiante de ciencias sociales mencionó que le exigieron redactar su defensa antes de ser informado de los cargos, lo que le generó confusión sobre qué debía escribir. Las acusaciones incluyen la participación en "reuniones ilegales", y sus datos personales han sido divulgados en redes sociales progubernamentales, lo que lo ha dejado vulnerable a ataques de simpatizantes del gobierno.

Los estudiantes también han reportado presiones por parte de funcionarios universitarios para retractarse de sus posturas antigubernamentales con el fin de evitar sanciones. Un estudiante de humanidades en Teherán que ha enfrentado medidas disciplinarias comentó: "El énfasis principal en todas las universidades es que los estudiantes admitan que han hecho algo mal, y han usado todos sus esfuerzos para convertirlo en una guerra psicológica".

Compartió capturas de pantalla de mensajes amenazantes que recibió, donde lo llamaban "traidor" y amenazaban con violencia contra él y su familia. Estos mensajes llegaron después de que su identidad y datos de contacto fueran publicados en redes sociales progubernamentales.

En la Universidad Sharif, considerada una de las más prestigiosas de Irán, se han revisado medidas contra unos 250 estudiantes, según el presidente de su sindicato estudiantil, Farzad Rahmani. Hasta ahora, al menos 40 de esos alumnos han enfrentado audiencias y 10 han sido expulsados. En estas audiencias suelen participar administradores universitarios, profesores, un representante del líder supremo y miembros de la agencia de seguridad del campus, conocida como Harasat, que vigila la lealtad política a la teocracia.

La temida milicia voluntaria Basij también suele estar presente en estos comités. Taghipour explicó que el papel del Basij y del Harasat es muy fuerte, ya que generalmente identifican a los estudiantes sospechosos y recogen información en su contra.

A pesar de las crecientes presiones, algunos estudiantes se han mantenido firmes. Un sindicato estudiantil de Teherán denunció que administradores y miembros del Basij han amenazado a estudiantes que participaron en una concentración. En un comunicado, afirmaron: "Amenazar a un estudiante con expulsión o suspensión por participar en una concentración no es una señal de fortaleza, sino de miedo ante el resurgimiento de las protestas estudiantiles".

Históricamente, los universitarios iraníes han liderado protestas antigubernamentales, siendo clave en las movilizaciones contra el uso obligatorio del velo en 2022 y 2023, que también exigieron la caída de la teocracia. Miles de estudiantes fueron expulsados o suspendidos por esas manifestaciones, aunque algunos lograron reanudar sus estudios tras la intervención del gobierno de Masoud Pezeshkian.

Desde entonces, las autoridades han restringido severamente las asociaciones estudiantiles en los campus, considerándolas fuentes de agitación. Las protestas de 2022 obligaron a las autoridades a suavizar la aplicación de las normas del velo, pero sectores conservadores han pedido una nueva ofensiva. La Universidad de Teherán anunció que enviará a audiencias disciplinarias a estudiantes que continúen violando esta ley.

Un estudiante de poco más de 20 años en Teherán mencionó que la seguridad del campus detiene con mayor frecuencia a sus compañeras debido a su vestimenta, aumentando la presión sobre ellas. La amplia aplicación de medidas disciplinarias por parte de las universidades genera un clima de miedo, donde los estudiantes temen ser expulsados o arrestados. Un estudiante de la Universidad Sharif fue detenido en su hogar en abril, justo el día que debía asistir a una audiencia disciplinaria.

Los estudiantes que conversaron con la AP expresaron un creciente temor ante la posibilidad de un nuevo conflicto bélico. Un estudiante de licenciatura declaró: "Esta guerra les ha facilitado la represión y la securitización de todo".