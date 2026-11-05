El Ajax arrasó al Midtjylland con un contundente 6-1 en la UEFA Conference League

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) – El Ajax neerlandés logró una abultada victoria de 6 a 1 frente al Midtjylland de Dinamarca en el MCH Arena, durante el encuentro correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Conference League.

El equipo visitante se destacó gracias a un doblete de Tolu Arokodare, además de los goles de Owen Wijndal, Davy Klaasen, Oscar Gloukh y Marcos Leonardo. El tanto que abrió el marcador fue anotado por Friday Etim para el local.

Con esta victoria, el histórico club neerlandés se acerca a la zona de clasificación para los octavos de final, ascendiendo al undécimo lugar con un total de seis puntos, tras una derrota en su debut. En contraste, el equipo danés se encuentra en una situación complicada, en la antepenúltima posición, con solo una unidad acumulada.

En otro encuentro destacado de la jornada, el Mónaco mantuvo su puntaje perfecto al vencer 2-0 al Nordsjaelland, posicionándose junto a Lugano de Suiza, Panathinaikos de Grecia y Twente de los Países Bajos en la cima de la tabla. El Brighton también tuvo una victoria ajustada por la mínima ante el Getafe, mientras que Atalanta de Italia empató 1-1 con Kairat Almaty.

El primer tiempo del partido entre Ajax y Midtjylland fue equilibrado, terminando 1-1, pero la segunda mitad fue un verdadero espectáculo, donde el Ajax anotó cinco goles en un lapso de apenas 30 minutos.

Culminada la tercera fecha de la competición, el Brighton se encuentra en una posición favorable con siete puntos, al igual que el Brann de Noruega, Copenhague danés, Craiova de Rumania, Mjallby sueco y Sint-Truidense de Bélgica, que también están en la lucha por los primeros puestos.

De cara a la próxima jornada, el Mónaco se preparará para visitar al Hearts de Escocia el jueves 26 de noviembre, a las 14:45.