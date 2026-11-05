Tomás Etcheverry cayó en los octavos de final del Masters de París

El tenista argentino Tomás Etcheverry (31°) fue derrotado en los octavos de final del Masters 1000 de París por el australiano Rinky Hijikata (83°), lo que significa que no quedan argentinos en competencia en este último Masters de la temporada.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el platense comenzó el encuentro con una ventaja, pero finalmente se inclinó por 6-2, 3-6 y 5-7, en un partido que se extendió por dos horas.

Hijikata, que había eliminado previamente al reconocido Novak Djokovic (11°), avanzó a los cuartos de final del certamen parisino, lo que marca un hito en su mejor actuación en un torneo de esta categoría, ascendiendo hasta el puesto 59° en el ranking en vivo.

En la misma jornada, el español Carlos Alcaraz (3°) se benefició del abandono del italiano Matteo Berrettini para avanzar a los cuartos de final sin necesidad de jugar, mientras que Ben Shelton (4°) logró superar al francés Arthur Rinderknech en tres sets.

El sueño de Tomás Etcheverry en París llegó a su fin, luego de un sólido primer set que no pudo mantener ante un rival que venía de un triunfo notable sobre Djokovic, quien se impuso en los parciales restantes por 6-3 y 7-5.

Etcheverry cerrará su año en el ATP 250 de Estocolmo, que se llevará a cabo la próxima semana, y lo hará con una temporada repleta de buenos resultados y momentos destacados.

Tras un 2025 complicado, que lo llevó a preocuparse por mantener su lugar entre los 100 mejores del mundo, un cambio de entrenador le brindó un nuevo impulso, evidenciado en los resultados: conquistó su primer título ATP en Río de Janeiro, alcanzó las semifinales en el Argentina Open y en Kitzbühel, además de llegar a los octavos de final en el US Open y en cuatro Masters: Miami, Montecarlo, Madrid y el actual torneo de París-Bercy.