Tomás Etcheverry cayó en los octavos de final del Masters de París
El tenista argentino Tomás Etcheverry fue eliminado en octavos de final del Masters de París tras ser superado por el australiano Rinky Hijikata en un partido reñido.
FOTO: Tomás Etcheverry.
El tenista argentino Tomás Etcheverry (31°) fue derrotado en los octavos de final del Masters 1000 de París por el australiano Rinky Hijikata (83°), lo que significa que no quedan argentinos en competencia en este último Masters de la temporada.
De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el platense comenzó el encuentro con una ventaja, pero finalmente se inclinó por 6-2, 3-6 y 5-7, en un partido que se extendió por dos horas.
Hijikata, que había eliminado previamente al reconocido Novak Djokovic (11°), avanzó a los cuartos de final del certamen parisino, lo que marca un hito en su mejor actuación en un torneo de esta categoría, ascendiendo hasta el puesto 59° en el ranking en vivo.
En la misma jornada, el español Carlos Alcaraz (3°) se benefició del abandono del italiano Matteo Berrettini para avanzar a los cuartos de final sin necesidad de jugar, mientras que Ben Shelton (4°) logró superar al francés Arthur Rinderknech en tres sets.
El sueño de Tomás Etcheverry en París llegó a su fin, luego de un sólido primer set que no pudo mantener ante un rival que venía de un triunfo notable sobre Djokovic, quien se impuso en los parciales restantes por 6-3 y 7-5.
Etcheverry cerrará su año en el ATP 250 de Estocolmo, que se llevará a cabo la próxima semana, y lo hará con una temporada repleta de buenos resultados y momentos destacados.
Tras un 2025 complicado, que lo llevó a preocuparse por mantener su lugar entre los 100 mejores del mundo, un cambio de entrenador le brindó un nuevo impulso, evidenciado en los resultados: conquistó su primer título ATP en Río de Janeiro, alcanzó las semifinales en el Argentina Open y en Kitzbühel, además de llegar a los octavos de final en el US Open y en cuatro Masters: Miami, Montecarlo, Madrid y el actual torneo de París-Bercy.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Tomás Etcheverry?
El tenista argentino fue eliminado en octavos de final del Masters de París.
¿Quién lo derrotó?
El australiano Rinky Hijikata fue su rival en esta instancia.
¿Cuál fue el resultado del partido?
El marcador final fue 6-2, 3-6 y 5-7 a favor de Hijikata.
¿Cuánto tiempo duró el partido?
El encuentro se extendió durante dos horas.
¿Qué sigue para Etcheverry?
Cerrará el año en el ATP 250 de Estocolmo la próxima semana.
[Fuente: Noticias Argentinas]