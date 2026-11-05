Todo lo que hay que saber sobre la visita de León XIV a Buenos Aires: cortes y medidas de seguridad

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se convertirá en el centro de atención mundial con la llegada del papa León XIV, quien aterrizará en Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles. Esta visita conllevará importantes cambios en el funcionamiento de los servicios de transporte, atención médica y operativos de seguridad.

Se presentan a continuación las claves que los ciudadanos que planean acercarse al barrio de Palermo deben considerar para poder ver al sumo pontífice.

¿Cuándo es feriado en la Ciudad?

La Ciudad tendrá feriado el martes, mientras que el lunes será un feriado nacional. Estos días coinciden con la celebración de la Misa y el Encuentro con los Jóvenes del Papa en Palermo.

¿Cómo serán los cortes en Avenida Del Libertador?

Avenida Del Libertador se cerrará entre el Monumento de los Españoles y Olleros. Los vecinos con vehículos podrán acceder a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado, evitando el vallado y armado de carpas. Posteriormente, habrá horarios específicos de ingreso y egreso.

¿Cuáles son las zonas que se cerrarán?

Se establecerá un perímetro de seguridad alrededor de la Nunciatura Apostólica en Recoleta y otro en el barrio de Palermo. En la Nunciatura, el cierre abarcará entre Avenida Alvear, Cerrito, Avenida del Libertador y Avenida Callao, además de 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear. En Palermo, el perímetro incluirá Avenida Del Libertador, Ugarteche, Avenida Las Heras, Santa Fe, Avenida Luis María Campos y Virrey del Pino.

¿Desde cuándo cierran totalmente?

Los cierres comenzarán el sábado y se extenderán hasta la tarde del miércoles 11 en la Nunciatura. En el caso de Palermo, los cortes serán desde el sábado por la tarde hasta la madrugada del miércoles.

Si vivo en una zona de seguridad, ¿cómo puedo entrar y salir?

Los controles de la Policía de la Ciudad requerirán la presentación de uno de los siguientes documentos: DNI con el domicilio actualizado, una boleta de servicio que coincida con el domicilio, la placa de ingreso proporcionada por el Gobierno de la Ciudad o, para turistas, la reserva del hotel o Airbnb.

¿Qué pasa si no tengo actualizado el DNI?

Se podrá utilizar un formulario que tiene carácter de declaración jurada, disponible en: https://www.formulariosgcba.gob.ar/ErVDqZj7DW8G15akpzGl/canal/web. Este formulario será válido aunque el código QR no sea legible.

¿Podré entrar y salir con mi auto dentro del perímetro de Palermo?

Sí, pero será necesario contar con una identificación. En general, la circulación estará restringida durante cada evento. Las personas autorizadas podrán entrar y salir del perímetro en vehículo, únicamente por los accesos permitidos y en los horarios establecidos.