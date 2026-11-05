Detención de estudiante de Berkeley por ICE genera preocupación en la comunidad universitaria

FOTO: El ICE detiene a estudiante de Berkeley y solicitante de asilo en el aeropuerto de San Francisco

Una estudiante de la Universidad de California, campus de Berkeley, fue detenida el viernes por autoridades migratorias federales en el Aeropuerto Internacional de San Francisco mientras esperaba para abordar un vuelo a Portland, donde pasaría unas vacaciones con su novio.

Paula Valentina Albornoz Hernández, de 23 años, se encuentra recluida en el Centro de Detención de California City, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según los registros de la agencia, mientras estudiantes y autoridades de la UC Berkeley se movilizan para apoyarla. Abogados del Centro Legal de la Raza han presentado una petición de habeas corpus para impugnar su detención.

Esta es, probablemente, la primera vez que el ICE detiene a una estudiante en activo de la UC Berkeley desde que el gobierno del presidente Donald Trump inició su campaña de deportaciones masivas el año pasado, dijeron tanto Niko De Bremaeker, abogado director del Centro Legal de la Raza, como Aileen Zerrudo, portavoz de la universidad.

La estudiante de administración de empresas llegó a Estados Unidos desde Colombia en 2022, refirió De Bremaeker. Indicó que permaneció en el país más tiempo del permitido por su visa, y que solicitó asilo debido a que sufrió "violencia de género grave" en su país de origen, una solicitud que aún está pendiente de resolución. Contaba con un permiso de trabajo válido, agregó De Bremaeker, y había cursado estudios en el colegio comunitario San Jose City College antes de transferirse a Berkeley, donde realizaba investigaciones sobre inteligencia artificial.

El viernes por la noche, dijo su novio Anthony, la pareja llegó con antelación al aeropuerto para un paseo de fin de semana, que él esperaba ayudaría a Albornoz Hernández a desconectarse de su intensa carga académica. Mientras esperaban en la zona de embarque, un agente del ICE vestido de civil se le acercó a Albornoz Hernández y le preguntó su nombre tras comentar que le resultaba familiar. Sin identificarse como agente del ICE, el hombre mencionó un par de nombres distintos, a lo que Albornoz Hernández respondió negativamente, contó Anthony.

A la tercera, añadió Anthony, acertó. Una vez que Albornoz Hernández confirmó su nombre, los agentes del ICE separaron a la pareja y le informaron a ella que su visa había expirado y que procedían a detenerla, manifestó Anthony. (Berkeleyside acordó identificarlo sólo por su nombre de pila, dada la delicada situación del caso de su novia).

"Fue aterrador ver cómo me arrebataban a mi pareja sin que yo pudiera hacer nada al respecto", manifestó Anthony.

Albornoz Hernández pasó la mayor parte del fin de semana en el Centro de Detención de Stockton, informó De Bremaeker, antes de ser trasladada al California City, un centro situado al noreste de Los Ángeles donde, previamente este año, una investigación ordenada por un tribunal reveló graves deficiencias en la atención médica que reciben las personas detenidas allí.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó por correo electrónico que agentes del ICE habían detenido a Albornoz Hernández en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

"Ella ingresó al país el 6 de septiembre de 2022, con permiso legal para permanecer hasta el 6 de marzo de 2023. En desafío de las leyes de nuestra nación, no abandonó el país", escribió el portavoz, quien no reveló su nombre. "Recibirá el debido proceso y permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de los procedimientos de deportación".

El portavoz del DHS negó que los agentes del ICE hubieran omitido identificarse cuando se acercaron a Albornoz Hernández, y manifestó que los agentes "se identifican claramente como autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, conforme a la política de la agencia".

Cuando se le preguntó por qué los agentes detuvieron a una persona que tiene una solicitud de asilo pendiente y un permiso de trabajo válido, el portavoz respondió que "una autorización de trabajo o una solicitud pendiente NO confieren un estatus legal en Estados Unidos".

El ICE ha intensificado las detenciones en el Aeropuerto Internacional de San Francisco y en otros aeropuertos desde el verano, y se ha centrado especialmente en personas que en el pasado permanecieron en el país más tiempo del permitido por su visa. Los agentes de inmigración también han retenido durante días a titulares de una "tarjeta verde" —la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes— en una sala del aeropuerto que carece de ventanas, según una investigación del diario San Francisco Chronicle.

De Bremaeker indicó que Albornoz Hernández no tiene antecedentes penales ni detenciones previas. Una búsqueda realizada por Berkeleyside en los registros judiciales del condado de Alameda y en los tribunales federales no arrojó ningún historial delictivo.

"Se trata de una persona que estaba plenamente identificada ante las autoridades; había cumplido con cada uno de los requisitos e hizo todo lo que se supone que hiciera, y evidentemente destacaba de manera positiva dentro de la comunidad", agregó De Bremaeker.

Su detención "demuestra el carácter arbitrario con el que el gobierno arresta a personas y el profundo impacto que eso tiene en nuestras comunidades", añadió.

En una petición presentada el lunes ante un Tribunal Federal de Distrito, los abogados del Centro Legal de la Raza argumentaron que la detención de Albornoz Hernández por parte del ICE infringió la ley federal y la Constitución de Estados Unidos, ya que los agentes no presentaron una orden judicial ni la interrogaron para determinar si existía riesgo de fuga antes de proceder a su arresto. Berkeleyside le ha pedido al DHS una respuesta ante esos alegatos.

La petición le solicita al tribunal que ordene que Albornoz Hernández sea puesta en libertad, y que impida que el gobierno la detenga nuevamente a menos que pueda demostrar en una audiencia judicial que existe riesgo de fuga o que representa un peligro para la comunidad.

En una carta de apoyo adjunta a la petición, Rich Lyons, rector de la UC Berkeley, dijo que Albornoz Hernández es "una de nuestras estudiantes destacadas".

"Se requiere una dedicación y perseverancia extraordinarias para completar una carrera en la UC Berkeley", escribió. "Me preocupa profundamente que su situación actual interfiera innecesariamente con la oportunidad que ella se ha ganado, lo cual podría afectar su progreso académico".

"Solicito respetuosamente que hagan lo posible para que Paula retome sus estudios con nosotros", añadió.

Anthony describió a su novia como una persona extremadamente responsable y estudiosa, y dijo que siempre había soñado con estudiar en la UC Berkeley. Se conocieron cuando estaban en la escuela: él trabajaba para obtener su diploma de secundaria, y Albornoz Hernández, para acreditar el suyo mediante el GED, que certifica que una persona posee las competencias y el nivel académico de un graduado de secundaria estadounidense.

"Ella siempre hablaba de Berkeley y de que quería ingresar", agregó. "Yo admiraba mucho su seguridad en sí misma: sabía lo que quería y luchaba por conseguirlo".

Mantuvieron el contacto cuando Albornoz Hernández comenzó sus estudios en el San Jose City College, y empezaron a salir juntos el verano pasado. Tras transferirse a la UC Berkeley, Albornoz Hernández se esforzó aún más en sus estudios a medida que se adaptaba a un entorno más competitivo. "Siempre está trabajando: día y noche", añadió él.

Anthony esperaba que el viaje a Portland, que ninguno de ellos conocía, le diera a ella la oportunidad de relajarse. Ambos son amantes de la naturaleza, contó, y tenían previsto hacer senderismo, con la esperanza de ver, quizás, algunas cascadas.

Él siempre se ha preocupado por la seguridad de Albornoz Hernández, expuso, e incluso restaba tiempo a sus propios estudios y su trabajo como soldador para llevarla de regreso a Berkeley tras los servicios religiosos nocturnos en Hayward, antes de emprender el camino de regreso a su casa en San José. Ahora dijo sentirse atormentado por la culpa, ya que el viaje que él organizó derivó, de manera inesperada, en la detención de ella, pero intenta mantenerse concentrado en lograr su pronta liberación.

Los amigos de Albornoz Hernández en la UC Berkeley también han colaborado al informar a sus profesores la razón de su ausencia para que no se rezague demasiado en sus estudios.

"Deseamos que no pierda su formación académica, porque este es su sueño", destacó.

La Alameda County Immigration Legal Education Partnership —una red de asistencia legal para proteger a los inmigrantes— aconseja a cualquier persona con una situación migratoria incierta que evite viajar en avión sin consultar primero a un abogado. También han instado a quienes sean detenidos o presencien una detención por parte del ICE a que llamen a su línea de atención telefónica.

Albornoz Hernández tiene programada una audiencia ante un tribunal de inmigración el 17 de noviembre, dijo De Bremaeker. Ese proceso migratorio es independiente del caso federal en el que se cuestiona su detención.