Gadi Eisenkot avanza para ser el nuevo primer ministro tras apoyo de la Lista Conjunta árabe

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- El ex jefe militar israelí Gadi Eisenkot se encuentra en la posición de recibir el mandato para formar un nuevo Gobierno, luego de que la Lista Conjunta árabe anunciara hoy jueves que lo recomendará para el cargo de primer ministro, lo que le otorga una ventaja considerable sobre el actual mandatario en funciones, Benjamin Netanyahu, en las nominaciones presidenciales.

La Lista Conjunta comunicó que su decisión fue unánime, aunque reconoció que "no fue fácil". Además, criticó al bloque opositor de Eisenkot por no enfrentar las políticas de Netanyahu ni su retórica contra los ciudadanos árabes.

El partido busca fortalecer la posición de Eisenkot en las recomendaciones, a pesar de que ya contaba con más apoyos que Netanyahu. Este respaldo incrementa el apoyo previsto para Eisenkot a 67 de los 120 legisladores en el Parlamento, aunque no asegura que logre consolidar una coalición gobernante.

El Comité Central Electoral de Israel dio a conocer oficialmente el miércoles los resultados de las elecciones parlamentarias de la semana pasada, confirmando que los partidos de oposición lograron 67 escaños frente a los 53 del bloque gobernante de Netanyahu.

Los 67 escaños de la oposición incluyen 48 obtenidos por los partidos que se alinean con el partido Yashar de Eisenkot y 19 por los partidos dirigidos por árabes, específicamente la Lista Conjunta, que es una coalición de tres partidos, y el partido musulmán Ra'am.