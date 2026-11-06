Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 6 de noviembre

Este viernes 6 de noviembre, Mendoza se prepara para un día de clima soleado, ideal para disfrutar al aire libre. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 23° y una mínima de 11°, lo que promete un ambiente agradable durante todo el día.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se presenta con un clear sky, lo que significa que no se esperan lluvias ni nubes que puedan alterar el buen tiempo. La temperatura actual es de 23°, con una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 31%, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el sur.

Para el día de hoy, se prevé que la temperatura mínima sea de 11° y la máxima de 23°. El viento se mantendrá suave, lo que permitirá disfrutar de un clima placentero. La presión atmosférica es de 1006 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el sábado 7 de noviembre, la temperatura mínima será de 10° y la máxima de 21°, con cielo despejado. El domingo 8 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 26°, manteniendo el cielo despejado. Para el lunes 9 de noviembre, se prevé un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 17° y máximas de 29°, aunque se anticipan algunas nubes. Finalmente, el martes 10 de noviembre, se espera un ligero descenso, con mínimas de 19° y máximas de 27°, y la posibilidad de lluvias ligeras.