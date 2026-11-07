Trágico accidente en Valparaíso, Chile, deja 12 muertos y 15 heridos en colisión múltiple
Un choque en la Ruta de la Fruta, en Santo Domingo, resultó en al menos 12 víctimas fatales y 15 heridos. La emergencia movilizó a numerosos bomberos para rescatar a los atrapados.
FOTO: Accidente fatal.
Buenos Aires, 7 de noviembre (NA-Xinhua) — Un grave accidente de tránsito en la región de Valparaíso, en Chile, ha dejado un saldo trágico de al menos 12 personas fallecidas y 15 heridas. El siniestro se produjo tras la colisión entre un ómnibus y un camión tolva, que además involucró a otros vehículos, según informaron las autoridades chilenas este sábado.
El accidente tuvo lugar en la "Ruta de la Fruta", específicamente en la comuna de Santo Domingo, situada al oeste de la capital chilena. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, brindó detalles a la prensa local sobre el incidente.
"Esto es una información en desarrollo que nos ha entregado Carabineros, donde han participado tres vehículos, un camión, un bus y un automóvil", declaró Millones, según pudo verificar la Agencia Noticias Argentinas.
La magnitud del accidente movilizó a aproximadamente 50 bomberos, quienes se encuentran en la zona realizando tareas de rescate para ayudar a las personas que aún pudieran estar atrapadas en los vehículos. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, César Carreño, describió el evento como una colisión de alta energía y mencionó que las labores de extracción se extendieron por cerca de una hora.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Chile?
Un accidente de tránsito grave dejó al menos 12 fallecidos y 15 heridos en Valparaíso.
¿Dónde tuvo lugar el accidente?
El siniestro ocurrió en la Ruta de la Fruta, en la comuna de Santo Domingo.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El incidente se reportó el sábado 7 de noviembre de 2026.
¿Cuántos vehículos estuvieron involucrados?
Participaron tres vehículos: un camión, un ómnibus y un automóvil.
¿Quiénes están trabajando en la emergencia?
Aproximadamente 50 bomberos están en la zona realizando tareas de rescate.
[Fuente: Noticias Argentinas]