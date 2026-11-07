Talleres rescató un empate 1-1 ante Estudiantes y se despidió de su gente en el Kempes

FOTO: El conjunto de Omar De Felippe llega después de vencer 3-0 a Deportivo Riestra.

Talleres terminó su participación en el Torneo Clausura con un empate 1-1 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes. El resultado, correspondiente a la 16ª y última fecha de la Zona A, puso punto final a una temporada muy por debajo de las expectativas para el equipo cordobés.

Román Riquelme, en contra, puso en ventaja al conjunto platense durante el primer tiempo, mientras que Alexandro Maidana estableció la igualdad en el inicio del complemento.

El partido tuvo escasas emociones y largos pasajes sin situaciones de riesgo. El marco de público en el Kempes también reflejó el descontento por el rendimiento del equipo a lo largo del campeonato.

Con este resultado, Talleres concluyó el Clausura en el 13° puesto de la Zona A, con apenas 13 puntos. Solo quedó por encima de Deportivo Riestra y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Además, en la tabla anual, que contempla los puntos obtenidos durante el año con los distintos entrenadores, el Matador terminó 21° con 39 unidades, lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales. De cara a la próxima temporada, también deberá seguir de cerca la tabla de promedios.

Un gol en contra abrió el marcador

El primer tiempo tuvo un desarrollo discreto, con pocas situaciones y dificultades de ambos equipos para generar peligro. La primera aproximación clara de Talleres llegó a los 20 minutos, cuando Valentín Depietri avanzó por la derecha y sacó un remate de media distancia que pasó apenas por encima del travesaño.

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¡SE LA LLEVÓ PUESTA! Román Riquelme, defensor de Talleres, quiso despejar el centro de Benedetti y terminó marcando en contra el primero de Estudiantes vs. la 'T'. ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/enUkIieNN8 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

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A los 37 minutos llegó la apertura del marcador, a partir de una acción desafortunada para el conjunto cordobés. Tras un centro desde la izquierda, Román Riquelme intentó despejar la pelota, pero terminó impactándola contra su propio arco y marcó el 1-0 para Estudiantes.

Antes del descanso, Talleres tuvo una oportunidad para igualar. Luego de un buen centro de Alexandro Maidana desde la izquierda, el balón encontró a Martín Álvarez Martínez, que cabeceó sin marcas, pero no pudo acertar al arco.

Maidana marcó el empate en el complemento

El Matador salió a buscar la igualdad en el segundo tiempo y consiguió su objetivo rápidamente. Apenas transcurridos cinco minutos, Chiavassa, que había ingresado en lugar de Rick, ganó por la derecha y envió un centro preciso al área.

Alexandro Maidana apareció para conectar de cabeza y venció al arquero de Estudiantes para establecer el 1-1.

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¡LA 'T' QUIERE COMPLICAR AL PINCHA! Alexandro Maidana (lateral paraguayo de 21 años) cabeceó SOLO y marcó el empate de Talleres vs. Estudiantes. ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/cOe3EGOy1x — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

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Con el empate, el equipo cordobés intentó encontrar espacios para ir por la victoria, pero el encuentro volvió a perder intensidad. Omar De Felippe movió nuevamente el banco y dispuso los ingresos de Lautaro Ortiz y Giovanni Baroni por Mateo Cáceres y Valentín Depietri.

Sin embargo, las modificaciones no alcanzaron para cambiar el desarrollo de un partido que terminó sin mayores emociones y con un reparto de puntos en el Kempes.

Un año que Talleres buscará dejar atrás

El empate ante Estudiantes marcó el cierre de una campaña que dejó a Talleres lejos de los objetivos deportivos. Los 13 puntos obtenidos en el Clausura y el puesto 21 en la tabla anual reflejan las dificultades que atravesó el equipo durante la temporada.

El panorama también obliga al club a mirar hacia 2027 con atención. La posición en la tabla de promedios será uno de los aspectos que deberá considerar para evitar complicaciones en el próximo campeonato.

Con el empate ante el Pincha, el Matador bajó el telón de un año decepcionante y ahora deberá enfocarse en la reconstrucción futbolística para recuperar protagonismo.

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