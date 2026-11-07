Instituto recibe a Newell’s y busca cerrar la fase regular en lo más alto de la Zona A

Instituto recibirá a Newell’s este sábado, desde las 22, en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 16 del Torneo Clausura. En el cierre de la fase regular, el equipo de Diego Flores buscará asegurar el primer puesto de la Zona A y prolongar su racha de victorias en su estadio. El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer y transmitido por Cadena 3 Argentina e ESPN Premium.

La Gloria llega después del empate 3-3 ante Estudiantes de La Plata, que le permitió mantenerse en la cima con 33 puntos. Ya clasificado a los octavos de final y con su participación en la Copa Sudamericana 2027 asegurada, el conjunto cordobés tiene pendiente confirmar su liderazgo.

Boca lo sigue con 30 unidades y todavía puede igualarlo en puntos. Por eso, a Instituto le alcanza con un empate para garantizar el primer lugar, aunque intentará despedir esta etapa con otro triunfo ante su gente.

El equipo de Flores ganó los seis encuentros que disputó en el Monumental durante este Clausura. Allí venció a Platense, Gimnasia de Mendoza, San Lorenzo, Estudiantes de Río Cuarto, Talleres y Deportivo Riestra.

El único partido en el que dejó puntos como local fue el 2-2 frente a Boca, que se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes. Así, la Gloria llega invicta en esa condición a la última jornada.

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La modificación confirmada es el ingreso de Agustín Massaccesi por Leonel Mosevich, quien deberá cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

También será baja Jeremías Lázaro, quien sufrió una distensión en el muslo izquierdo. El colombiano Jhon Córdoba aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar.

Otra decisión pasa por Alex Luna. El volante acumula cuatro amonestaciones y, si recibe una más, se perderá el primer compromiso de los playoffs. Por ese motivo, Flores evalúa preservarlo y Nicolás Guerra asoma como posible reemplazante.

En la delantera también queda una incógnita: Facundo Suárez o Matías Tissera. El entrenador deberá definir quién será la referencia ofensiva para el último partido antes de los cruces de eliminación directa.

• Las probables formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Agustín Massaccesi, Fernando Alarcón y Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo y Diego Sosa; Jhon Córdoba y Nicolás Guerra o Alex Luna; Facundo Suárez o Matías Tissera. DT: Diego Flores.

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Nicolás Goitea, Lucas Carrizo u Oscar Salomón y Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo y Facundo Guch o Alan Soñora; Walter Mazzantti, Juan Ignacio Ramírez y Santiago Solari. DT: Frank Darío Kudelka.

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