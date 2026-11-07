FOTO: Detenido un empresario por su implicación en un robo en un country de Ingeniero Maschwitz

Buenos Aires, 7 noviembre (NA) - Un empresario de 53 años fue arrestado bajo la acusación de haber orquestado un robo en una vivienda del barrio cerrado Maschwitz Privado, en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar. Mientras tanto, otros dos sospechosos se encuentran en fuga y son objeto de una intensa búsqueda por parte de las autoridades.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el hecho tuvo lugar en la madrugada del 9 de septiembre, cuando tres delincuentes ingresaron a la casa y sorprendieron a una familia que descansaba. Los asaltantes accedieron al inmueble por una ventana, amenazaron a los ocupantes con armas de fuego y les exigieron dinero y objetos de valor. Durante el robo, los delincuentes lograron sustraer aproximadamente 2.000 dólares, carteras y diversos electrodomésticos.

La investigación fue asignada a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate-Campana y a la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Escobar, bajo la dirección del fiscal Claudio Aundjian. Las indagaciones revelaron que los asaltantes habrían entrado a la propiedad tras violar el cerco perimetral.

Mediante diversas tareas de inteligencia y recopilación de pruebas, los investigadores lograron identificar a los tres sospechosos, determinando que uno de ellos residía en una casa adyacente a la propiedad asaltada. Este individuo es un empresario que se dedica a montajes industriales y alquilaba una vivienda en el mismo barrio cerrado.

La teoría del caso sostiene que el acusado utilizó su condición de residente para facilitar el ingreso de los otros dos delincuentes, ocultándolos en una camioneta Dodge RAM. Posteriormente, los tres participaron en la ejecución del robo.

Con las pruebas recolectadas, el fiscal solicitó tres órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías N°3 de Zárate. Los operativos, realizados el jueves pasado, culminaron con la detención del empresario, quien es considerado el presunto organizador del asalto.

Durante los procedimientos, se recuperaron cuatro carteras que fueron reconocidas por una de las víctimas. Además, en la vivienda del detenido se encontró una pistola Taurus calibre 9 milímetros con la numeración eliminada, diez cartuchos y la camioneta utilizada para el ingreso de los cómplices al country.

Fuentes cercanas al caso indicaron que los investigadores están evaluando si el detenido había alquilado propiedades en otros barrios cerrados donde se registraron robos con características similares, buscando establecer la posible conexión con otros delitos de la misma índole.

Por otro lado, la familia afectada emitió un comunicado dirigido a los vecinos y al Consejo de Propietarios del barrio, en el que criticaron lo que calificaron como una "absoluta falta de empatía, compromiso y apoyo institucional" tras el asalto. En el mensaje, los damnificados afirmaron que el detenido habría planeado y facilitado el ingreso de los delincuentes, y denunciaron que durante el robo, su mascota, un perro de 14 años, fue asesinado, lo que consideraron una pérdida "irreparable".

"Hoy el delincuente fue detenido, pero este comunicado busca dejar una advertencia clara: la seguridad de un barrio no se sostiene con paredes ni con discursos vacíos, sino con empatía, solidaridad y responsabilidad real", concluyó el comunicado de las víctimas.