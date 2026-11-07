Estudiantes y Talleres empatan en un partido sin brillo que cierra un Torneo Clausura decepcionante

Buenos Aires, 7 de noviembre (NA) – En un encuentro sin emociones, Estudiantes y Talleres terminaron 1-1 en el estadio Mario Alberto Kempes, cerrando así un Torneo Clausura que no satisfizo a ninguno de los dos equipos.

El partido se abrió con un gol en contra de Román Riquelme a los 37 minutos, que le dio la ventaja a la visita, pero el local no se quedó atrás y logró igualar a los seis minutos del segundo tiempo gracias a un tanto de Aleksandro Maidana.

Este empate refleja la igualdad entre ambos equipos, que no tenían posibilidades de avanzar en el torneo y que terminaron con escasos puntos. Sin embargo, Estudiantes mantiene la esperanza con dos competencias importantes a la vista: la Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia el 12 de noviembre y la final de la Copa Libertadores el 28 de noviembre ante Palmeiras.

La primera acción peligrosa del encuentro llegó a los dos minutos, cuando Valentín Depietri, delantero de Talleres, realizó un remate desde lejos que se fue desviado. A los 32, Joaquín Tobio Burgos tuvo una oportunidad clara para Estudiantes, pero su tiro fue despejado por Ezequiel Unsain.

Un minuto después, Fernando Muslera tuvo que intervenir para detener un cabezazo de Agustín Álvarez Martínez. El primer gol llegó a los 37 minutos, cuando un centro de Tobio Burgos provocó un autogol de Riquelme, quien no pudo evitar el cierre apurado.

En el primer minuto de descuento del primer tiempo, Álvarez Martínez tuvo otra ocasión, pero su cabezazo se fue desviado. En la segunda mitad, Maidana se encargó de igualar el marcador con un cabezazo preciso tras un buen centro a los seis minutos.

Luego, a los nueve minutos, Maidana asistió a Augusto Schott, quien no pudo concretar su intento con un zurdazo que terminó en manos del arquero rival.